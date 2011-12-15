به گزارش خبرنگار مهر، عباس چمنیان عصر پنجشنبه پس از پیروزی بر فولادخوزستان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی، در جمع خبرنگاران افزود: رسیدن به جمع چهار تیم برتر جام حذفی کار بزرگی است که شهرداری یاسوج توانست به این مهم برسد و ظرفیتهای فوتبال یاسوج را به کشور معرفی کند.

چمنیان اظهار داشت: فولاد تیم بزرگی است و مربی بزرگی دارد. این تیم برای موفقیت در جام حذفی سرمایه گذاری کرده و با تمام قوا به یاسوج آمده بود.

وی خاطرنشان کرد: تیم شهرداری با برنامه ریزی و تمرینات منظم و حمایت تماشاگران پرشورش توانست در این بازی پیروز شود و هدیه‌ای کوچک به مردم استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیم کند.

چمنیان عنوان کرد: جز گلی که بر اثر غفلت مدافعان دریافت کردیم، کنترل و جریان بازی در دست شهرداری بود.

وی افزود: اگرچه بازیهای فشرده لیگ یک تاحدودی باعث خستگی تیم ما شده است اما شور و شوق تماشاگران مشتاق یاسوجی تمام خستگی‌ها را از تن بازیکنان به در می‌کند.

چمنیان اظهار داشت: قطعا این برد مرهون حمایتهای بی دریغ تماشاگران یاسوجی و شهردار این شهر است که در این مدت از تیم به خوبی پشتیبانی کرده است.

سرمربی شهرداری یاسوج همچنین در خصوص بازی بعدی تیم شهرداری با تیم استقلال تهران در مرحله نیمه نهایی جام حذفی گفت: استقلال تیم بزرگی است اما شهرداری یاسوج نشان داده که توان شکست تیمهای بزرگ را دارد. ما به هیچ عنوان از نام تیم استقلال نمی‌ترسیم.

تیم فوتبال شهرداری یاسوج با برتری مقابل فولادخوزستان به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور صعود کرد تا در این مرحله مقابل استقلال صف آرایی کند.