به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ملکی ظهر پنجشنبه در گردهمایی بانوان مبلغه غیر ایرانی که در موسسه بنت الهدی برگزار شد، با اشاره به نحوه پذیرش طلاب، نمایندگی‌های این نهاد علمی در خارج کشور را یکی از راه‌های پذیرش طلاب غیر ایرانی در ‌المصطفی برشمرد.



وی با اشاره به اینکه به زودی رشته‌های تحصیلی بانوان طلبه توسعه خواهد یافت، گفت: یکی از شیوه‌های پذیرش طلاب از طریق نمایندگی‌های خارج از کشور است که ابتدا طلبه در آنجا پذیرش و پس از مقطع تحصیلی مقدماتی، برای ادامه تحصیل به ایران سفر می‌کند.



مدیر کل سنجش و پذیرش جامعه‌المصطفی افزود: همچنین کسانی که برای سفر زیارتی و... به ایران می‌آیند، در صورتی که علاقمند به تحصیل در جامعه‌‌المصطفی باشند، می‌توانند تقاضای خود را ارائه کنند و جامعه ‌المصطفی نیز پس از بررسی شرایط آنها، در صورت داشتن شرایط لازم، ویزای تحصیلی به آنها ارسال می‌کند.



وی برگزاری آزمون در نمایندگی‌های جامعه ‌المصطفی در داخل کشور را یکی دیگر از شیوه‌های پذیرش دانش‌پژوهان معرفی و در ادامه گفت: برای همسران و فرزندان و دختران طلاب غیر ایرانی زمینه‌های تحصیل در جامعه ‌المصطفی به وجود آمده است.



ملکی در ادامه یادآوری کرد: هر ساله در مقاطع مختلف، المپیادهایی از سوی نمایندگی‌ها و ستاد جامعه‌المصطفی برگزار می‌شود و آزمون کارشناسی ارشد نیز هر سال برگزار می‌شود.



