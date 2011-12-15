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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۰

"بلاژویچ" پس از باخت مس:

شایعه استعفایم صحت ندارد/ فکر نمی‌کنم مردم کرمان از نتایج مس راضی باشند

شایعه استعفایم صحت ندارد/ فکر نمی‌کنم مردم کرمان از نتایج مس راضی باشند

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در مورد شایعات پیرامون استعفایش از سرمربیگری این تیم گفت: این شایعات صحت ندارد و من در تیم مس کرمان می‌مانم تا این تیم را به جایگاه واقعی خود برسانم.

به گزارش خبرنگار مهر، "میرسلاو بلاژویچ" شامگاه پنجشنبه پس از باخت یک بر صفر مس کرمان مقابل ذوب‌آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی پیرامون شایعه استعفایش گفت: اصلا استعفا نداده‌ام و تا پایان قراردادم در مس می‌مانم و مشکلی با این مسئله ندارم البته باید بگویم جایگاه مس کرمان در جدول رده‌بندی اینجا نیست و در نیم فصل دوم بهتر می‌شویم.

وی در مورد بازی ذوب آهن اصفهان - مس کرمان گفت: باید بگویم اصلا از نتیجه بدست آمده راضی نیستم و ناراحتم که تیمم در این دیدار شکست خورد.

بلاژویچ گفت: ذوب‌آهن تیم قدرتمندی است و از بازیکنان خوبی بهره می‌برد اما با این وجود تیم ما می‌توانست در مسابقه امروز عملکرد بهتری داشته باشد و نتیجه بازی می‌توانست به گونه‌ای دیگر رقم بخورد اما بازیکنان ما اصلا این کار را انجام ندادند.

وی افزود: به نظر من نتیجه می‌توانست با تساوی دو تیم به پایان برسد اما متاسفانه در فوتبال چیزی به اسم عدالت وجود ندارد و شرایط فوتبال با این کلمه اصلا تطبیق ندارد بنابراین در مسابقه امروز روی بی‌عدالتی گل خوردیم و نتیجه را واگذار کردیم.

سرمربی مس کرمان با ابراز نارضایتی از نتیجه دیدار مقابل ذوب آهن، تصریح کرد: به هر حال همه ما از این نتیجه ناراحت هستیم، چراکه دوست نداشتیم بازی با باخت مس به پایان برسد اما باید بگویم بازیکنان ما هنوز یاد نگرفته‌اند مقابل تیمهای با یک بازیکن کمتر چگونه بازی کنند!

کد مطلب 1484627

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