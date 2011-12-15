مدال آوران مازندران به حمایت بیشتر مسئولان نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصائب حجتی عصر چهارشنبه در نشست با روسای ادارات ورزش و جوانان شهرهای مازندران اظهار داشت: ورزش مازندران دارای توانمندی های فراوانی در رشته های مختلف بوده که رسیدگی بیشتر به آنها و فراهم آوردن زیرساختهای مورد نیاز ورزشکاران، می تواند مدال آوری بیشتر در رقابتهای معتبر جهانی و المپیک را به ارمغان بیاورد.

وی افزود: در نشست امروز با روسای ادارت ورزش و جوانان شهرهای مازندران و روسای هیئت های ورزشی مازندران، مشکلات و موانع موجود در راه رسیدن به اهداف ترسیم شده وزارت ورزش و جوانان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان مازندران مطرح و بررسی شد که به طور یقین در آینده ای نزدیک برای حل آنها برنامه ریزی خواهد شد.

وی بیان داشت: هم اکنون ورزشکاران مازندران با کسب مدالهای معتبر در رشته های مختلف ورزشی، پیام آور شادی و نشاط در جامعه هستند و می توانیم با رسیدگی بیشتر به این ورزشکاران، کسب مدال های بیشتر توسط این ورزشکاران را تضمین کنیم.

مدیر کل هماهنگی امور استانهای وزارت ورزش و جوانان، به تهیه برنامه جامع پیشرفت ورزش استانها اشاره کرد و گفت: این برنامه که بر اساس قابلیتهای منطقه ای و بومی استانهای مختلف در دست تهیه بوده به زودی به ادارات کل ورزش و جوانان استانهای کشور ابلاغ خواهد شد.

حجتی ادامه داد: پس از ابلاغ این برنامه که از اوایل سال آینده صورت می گیرد، عملکرد ورزشی استانها ارزیابی می شود و بر اساس شاخصهای تهیه شده، استانهای کشور رتبه بندی می شوند که برخورداری از امکانات و مزایا، در گرو کسب رتبه های بهتر و مناسب تر تعریف شده در این برنامه است.

وی، به برنامه ریزی گسترده وزارت ورزش و جوانان برای حضور شایسته در رقابتهای المپیک لندن اشاره کرد و گفت: با توجه به برآوردهای انجام شده، ورزشکاران ایرانی با درخشش در این رقابتهای معتبر، نگاه ورزش دنیا را به خود معطوف خواهند کرد.