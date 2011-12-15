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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۲۱

در اردبیل/

شعبه ویژه رسیدگی به پرونده متصرفین اراضی ملی تشکیل شد

شعبه ویژه رسیدگی به پرونده متصرفین اراضی ملی تشکیل شد

بیله سوار - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان اردبیل از تشکیل شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده متصرفین و متجاوزین به اراضی ملی و منابع طبیعی در دادسراها و دادگاههای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار داشت: سیاست دادگستری رسیدگی سریع و قاطع به پرونده متجاوزین به اراضی ملی است.

وی با بیان اینکه سنگین ترین احکام و در سریع ترین زمان در خصوص این پرونده ها صادر خواهد شد، افزود: به طوری که مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی جزو احکام صادره پیش بینی شده است.

رئیس کل دادگستری استان با ابراز تأسف از تخریب و تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی صورت گرفته در حوزه جعفرآباد شهرستان بیله سوار افزود: این شعبات هیچ اغماض و ترحمی به غارتگران حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی نداشته و با متجاوزین و متصرفین به شدت برخورد خواهد کرد.
 
وی تأکید کرد: باید افراد پشت صحنه و هدایت گران و دانه درشتان تخریب و تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی در استان به ویژه در منطقه جعفرآباد شناسایی و به اشد مجازات برسند.
 
رضایی از نیروی انتظامی، امور اراضی و منابع طبیعی خواست تا در حفاظت و صیانت از این انفال شبانه روزی تلاش کنند.
 
وی با انتقاد از ضعف تعدادی از بخشهای اجرایی در پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی ابراز داشت: ضعف در برابر سودجویان و حیف و میل بیت المال به هیچ عنوان با اقتدار نظام سازگاری ندارد.
 
گفتنی است جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی به صورت ویژه و فوق العاده در بخش جعفرآباد شهرستان بیله سوار استان اردبیل به عنوان بخش دارای بیشترین پرونده تصرف اراضی ملی و با حضور مسئولان ارشد قضایی و اجرایی استان برگزارشد.
 
کد مطلب 1484632

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