شعبه ویژه رسیدگی به پرونده متصرفین اراضی ملی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار داشت: سیاست دادگستری رسیدگی سریع و قاطع به پرونده متجاوزین به اراضی ملی است.

وی با بیان اینکه سنگین ترین احکام و در سریع ترین زمان در خصوص این پرونده ها صادر خواهد شد، افزود: به طوری که مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی جزو احکام صادره پیش بینی شده است.



رئیس کل دادگستری استان با ابراز تأسف از تخریب و تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی صورت گرفته در حوزه جعفرآباد شهرستان بیله سوار افزود: این شعبات هیچ اغماض و ترحمی به غارتگران حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی نداشته و با متجاوزین و متصرفین به شدت برخورد خواهد کرد.

وی تأکید کرد: باید افراد پشت صحنه و هدایت گران و دانه درشتان تخریب و تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی در استان به ویژه در منطقه جعفرآباد شناسایی و به اشد مجازات برسند.

رضایی از نیروی انتظامی، امور اراضی و منابع طبیعی خواست تا در حفاظت و صیانت از این انفال شبانه روزی تلاش کنند.

وی با انتقاد از ضعف تعدادی از بخشهای اجرایی در پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی ابراز داشت: ضعف در برابر سودجویان و حیف و میل بیت المال به هیچ عنوان با اقتدار نظام سازگاری ندارد.

گفتنی است جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی به صورت ویژه و فوق العاده در بخش جعفرآباد شهرستان بیله سوار استان اردبیل به عنوان بخش دارای بیشترین پرونده تصرف اراضی ملی و با حضور مسئولان ارشد قضایی و اجرایی استان برگزارشد.

