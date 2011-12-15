استبکار با تهاجم فرهنگی هویت ایرانی جوانان را تضعیف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر مسعود پور عصر پنج شنبه در تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی اظهار داشت: استکبار جهانی به جای جنگ سخت تهاجم فرهنگی را در پیش گرفته است چرا که متوجه شده است در نظام جمهوری اسلامی ایران فرهنگ دینی حاکمیت می کند.

وی تصریح کرد:فرهنگ دینی نظام جمهوری اسلامی ایران برگرفته از قرآن است و دشمن نیز متوجه این امر شده است.

وی افزود: در بدو تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران استکبار جهانی تصور می کرد نظام جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر نظام های فکری و اعتقادی استحاله و سقوط می کند اما حال به این نتیجه رسیده است که جنگ نظامی با ایران نتیجه ای ندارد.

وی بیان کرد: استکبار متوجه شده است که در نظام جمهوری اسلامی ایران فرهنگ دینی مبتنی بر قرآن حاکم است و به همین منظور تنها راه مبارزه با ایران را تهاجم فرهنگی می داند.

وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب نیز از سالیان پیش هشدارهایی را در این زمینه به مسئولان کشور داده بود و در بیانات خود اعلام کرده بود که جنگ هشت سال دفاع مقدس تمام شده است و گرفتار تهام فرهنگی دشمنان شده ایم اما مسئولان این امر را جدی نگرفتند.

حجت الاسلام مسعود پور با بیان این که دشمن در این زمینه تمام امکانات و ابزارهای خود را به کار گرفته است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از هزار و 123 سایت ماهواره ای فارسی زبان در این زمینه فعالیت می کنند.

وی اضافه کرد: طی هشت سال اخیر نیز بیش از 463 عنوان کتاب با موضوعات فرقه های شیطانی در کشور به چاپ رسیده است.

معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خاتمه تفرقه میان شیعه و سنی را از دیگر برنامه های استکبار جهانی عنوان کرد و اظهار داشت: استکبار با تمام قدرت تهاجم فرهنگی را دنبال می کند و از دیگر برنامه های آنان در زمینه تهاجم فرهنگی تفرقه میان شیعه و سنی است.