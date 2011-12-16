راهنمایان گردشگری درمحل یادمانهای تاریخی فارس مستقر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران سوخکیان افزود: این طرح در مرحله نخست به صورت آزمایشی و به منظور ارائه خدمات مطلوب به گردشگران داخلی و خارجی، اطلاع رسانی مناسب از ویژگی های تاریخی و فرهنگی مکان های شاخص تاریخی فارس و همچنین با هدف اشتغالزایی برای راهنمایان گردشگری این استان به اجرا درخواهد آمد.

وی ادامه داد: استقرار راهنما در مکان های تاریخی استان با توجه به نیاز گردشگران داخلی و خارجی به این نوع خدمات و اطلاع رسانی مناسب به گردشگران در مورد ویژگی های تاریخی و معماری این یادمان ها، همواره از دغدغه های بازدید کنندگان و نیز مسوولان میراث فرهنگی این استان بوده است.

سوخکیان تاکید کرد: در قالب تفاهمنامه ای که با انجمن صنفی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی فارس، منعقد شد این طرح به طور آزمایشی اجرا خواهد شد وبراساس برنامه ریزی های به عمل آمده در فازهای بعدی با تعامل وهمکاری سایر دستگاه های مربوط، دیگر جاذبه های تاریخی، فرهنگی استان نیز تحت پوشش این طرح قرارمی گیرند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان فارس تصریح کرد: بر اساس این طرح، در تخت جمشید شش نفر، ارگ کریم خانی دو نفر، سعدیه دو نفر، و حافظیه سه نفر راهنما به طور دائم مستقر و به راهنمایی گردشگران خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: بازدید کنندگان از این مکان ها با پرداخت تعرفه مشخص شده در قالب تفاهم نامه، مورد راهنمایی قرار گرفته و اطلاعات لازم را به دست می آورند.

سوخکیان گفت: درآمد حاصله از اجرای این طرح ، توسط انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان فارس برای آموزش راهنمایان وبرگزاری دوره های باز آزموزی به منظور ارتقای سطح کیفی اطلاعات آنان و همچین پرداخت حق الزحمه راهنمایان مستقر در اماکن یاد شده، هزینه خواهد شد.