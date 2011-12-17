ارسال 708 اثر از طلاب خواهر به جشنواره علامه حلی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمیدی با اشاره به اینکه امسال دومین جشنواره علامه حلی استان اصفهان برگزار می‌شود، گفت: این جشنواره در تاریخ پنجشنبه هشتم دی‌ماه در اصفهان برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: از مجموع آثار ارائه شده طلاب خواهر به این جشنواره 184 اثر در قالب مقاله و 520 اثر، تحقیقات پایانی طلاب خواهر در مقطع سطح دو و سه بوده است.



حمیدی ادامه داد: چهار طلبه نویسنده خواهر در این جشنواره با چهار جلد کتاب که یکی از آنها ترجمه و سه جلد تالیفی است، حضور دارند.



وی هدف از برگزاری این جشنواره را تشویق طلاب در زمینه‌های پژوهشی و نهادینه کردن تحقیق و پژوهش در بین طلاب عنوان کرد و بیان داشت: این جشنواره در سه بخش متفاوت به ارزیابی آثار خواهد پرداخت.



عضو شورای سیاست‌گزاری جشنواره علامه حلی استان اصفهان با بیان اینکه ارزیابی در بخش کتاب در قالب ترجمه، تصحیح و تالیف به صورت جداگانه انجام می‌شود، افزود: پایان‌نامه‌ها و مقالات طلاب در مقاطع سطح دو و سه نیز به صورت مجزا ارزیابی می‌شود.



وی ارزیابی آثار را شامل دو مرحله برشمرد و اظهار داشت: در مرحله اول که 50 نمره به آن اختصاص داده شده است، پس از ارزیابی اجمالی، آثار با کسب 50 نمره به مرحله تفصیلی راه می‌یابند.



حمیدی با بیان اینکه در ارزیابی تفصیلی هر اثر در هر رشته به متخصصین همان رشته واگذار می شود، گفت: به منظور دفاع از حقوق نویسندگان پس از ارزیابی اول در مرحله تفصیلی مجددا اثر توسط یک متخصص دیگر در همان رشته بازبینی می‌شود و نهایتا میانگین دو نمره مرحله تفصیلی به عنوان امتیاز اصلی اعلام می‌شود.



وی گفت: جشنواره علامه حلی در 10 رشته عمومی تفسیر و علوم قرآنی، علوم حدیث و درایه، کلام، اخلاق و تربیت، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و منطق، اصول فقه، تاریخ اسلام و تشیع، ادبیات و علوم انسانی مرتبط با حوزه دین برگزار می‌شود.



عضو شورای سیاست گزاری جشنواره علامه حلی استان اصفهان یادآور شد: در بخش ویژه نیز آثار ارائه شده در سه زمینه جریان شناسی انحرافات در مهدویت و عرفان‌های نوظهور، جهاد اقتصادی و اخلاق معیشت و مطالعات زنان ارزیابی می‌شوند.



وی افزود: از میان آثار دریافتی طلاب خواهر 54 اثر به مرحله ارزیابی تفصیلی راه پیدا کرده‌اند که از این تعداد 32 اثر در 8 رشته برای مرحله دوم ارزیابی تفصیلی ارائه شده‌اند و از این تعداد، 12 اثر حائز رتبه اول تا سوم و 10 اثر شایسته تقدیر هستند.



حمیدی با اشاره به ارتقاء سطح علمی آثار رسیده به این جشنواره تصریح کرد: امسال فرم های دقیق‌تری برای ارزیابی آثار تهیه شده است.



وی یادآور شد: جشنواره علامه حلی علاوه بر مرحله سراسری، در استان‌های تهران و اصفهان به صورت استانی نیز برگزار می‌شود.

