منشور اصولگرایی درست تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری عصر پنجشنبه در نخستین همایش جبهه پایداری افزود: جبهه پایداری انقلاب اسلامی یک گفتمان انقلابی است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: این جبهه برای ترویج آرمانهای امام خمینی (ره) و انقلاب و منویات مقام معظم رهبری تشکیل شده و یک حزب و تشکل نوپا و جدید نیست.

وی اظهار داشت: در استان جبهه اصولگرایان و جبهه پایداری یکی هستند و همه دوستان ولایی در راستای دفاع از انقلاب در میدان به صورت یکپارچه حضور دارند.

وی اذعان داشت: در انتخابات سال 88 فتنه سنگینی بر کشور تحمیل کردند و مرزهای سیاسی برای خود قائل شدند و ما آنها را در سرزمین دشمن می دانیم.