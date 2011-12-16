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۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

حجت الاسلام طاهری:

منشور اصولگرایی درست تبیین شود

منشور اصولگرایی درست تبیین شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: منشور اصولگرایی باید برای اعضای آن به درستی تبیین و توسط آنها به کار بسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری عصر پنجشنبه در نخستین همایش جبهه پایداری افزود: جبهه پایداری انقلاب اسلامی یک گفتمان انقلابی است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: این جبهه برای ترویج آرمانهای امام خمینی (ره) و انقلاب و منویات مقام معظم رهبری تشکیل شده و یک حزب و تشکل نوپا و جدید نیست.

وی اظهار داشت: در استان جبهه اصولگرایان و جبهه پایداری یکی هستند و همه دوستان ولایی در راستای دفاع از انقلاب در میدان به صورت یکپارچه حضور دارند.

وی اذعان داشت: در انتخابات سال 88 فتنه سنگینی بر کشور تحمیل کردند و مرزهای سیاسی برای خود قائل شدند و ما آنها را در سرزمین دشمن می دانیم.

کد مطلب 1484656

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