مسئولان قم به نخبگان بومی اعتماد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وزیری با تأکید بر اینکه باید به نخبگان بومی اعتماد شود، گفت: مسئولان باید از واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های غیر بومی خودداری کنند.



وی با بیان اینکه باید مسئولان به وعده‌هایی که می‌دهند عمل کنند، بیان داشت: مدیران ارشد استان کارگروهی را مأمور نظارت دقیق بر حسن اجرای وعده‌ها و مصوبات دستگاه‌های گوناگون کنند.



مدیر شرکت فراپرداز هوشمند قم گفت: باید نیازهای استان بر اساس کمبودهایی که وجود دارد شناسایی و به کارشناسان بومی سپرده شود.



وزیری در خصوص پرونده الکترونیک (E-HALTH) که از پروژه‌های وی است نیز اظهار داشت: با اجرای این ایده، بیمار می‌تواند با پزشک و یا بیمارستان ارتباط الکترونیکی داشته باشد.



وی افزود: این پروسه شامل تراکنش مالی بیمار و درمانگاه، تراکنش درمانگاه با بیمه، بیمه الکترونیک، پزشک از راه دور، گزارش از راه دور، سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی و... است.

