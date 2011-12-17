مسئولان قم به نخبگان بومی اعتماد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وزیری با تأکید بر اینکه باید به نخبگان بومی اعتماد شود، گفت: مسئولان باید از واگذاری پروژهها به شرکتهای غیر بومی خودداری کنند.
وی با بیان اینکه باید مسئولان به وعدههایی که میدهند عمل کنند، بیان داشت: مدیران ارشد استان کارگروهی را مأمور نظارت دقیق بر حسن اجرای وعدهها و مصوبات دستگاههای گوناگون کنند.
مدیر شرکت فراپرداز هوشمند قم گفت: باید نیازهای استان بر اساس کمبودهایی که وجود دارد شناسایی و به کارشناسان بومی سپرده شود.
وزیری در خصوص پرونده الکترونیک (E-HALTH) که از پروژههای وی است نیز اظهار داشت: با اجرای این ایده، بیمار میتواند با پزشک و یا بیمارستان ارتباط الکترونیکی داشته باشد.
وی افزود: این پروسه شامل تراکنش مالی بیمار و درمانگاه، تراکنش درمانگاه با بیمه، بیمه الکترونیک، پزشک از راه دور، گزارش از راه دور، سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی و... است.
قم - خبرگزاری مهر: یک فناور برتر IT قم خواستار توجه و اعتماد بیشتر مدیران و مسئولان استان به نخبگان قمی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وزیری با تأکید بر اینکه باید به نخبگان بومی اعتماد شود، گفت: مسئولان باید از واگذاری پروژهها به شرکتهای غیر بومی خودداری کنند.
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