فرار فولاد خوزستان در صدر جدول/ پيروزي ملوان ، پرسپوليس و پاس

به گزارش خبرنگار"مهر" در بازيهاي امروز مجموعا 11 گل از خط دروازه ها گذشت كه پرگل ترين بازي در دربي شهر گيلان رقم خورد كه طي آن ملوان با سه گل پگاه گيلان را شكست داد . ملوان با اين پيروزي يك رده در جدول صعود كرد و با كسب 27 امتياز جاي ابومسلم را در رده پنجم گرفت. گلهاي ملوان را در اين ديدار علي قرباني دردقايق 45 و 52 و محمد غلامين در دقيقه 70 وارد دروازه پگاه كردند. اين تيم در هفته هجدهم ميزبان تيم فوتبال پرسپوليس خواهد بود.

در اهواز تيم فولاد خوزستان با تك گل سامان موسوي كه در دقيقه 4 به ثمر رسيد همچنان به پيشتازي خود در مسابقات ليگ برتر ادامه داد . فولاد با اين برد 37 امتيازي شد و فاصله خود را با تيم هاي تعقيب كننده در صدر جدول بيشتر كرد .

در اصفهان ذوب آهن با يك گل سايپا را شكست داد تا با كسب اين پيروزي با 32 امتياز همچنان در رده دوم جدول باقي بماند.

در ورزشگاه ايران خودرو تيم پاس با دو گلي كه جواد نكونام از روي نقطه پنالتي به ثمر رساند مقابل پيكان به پيروزي رسيد . اين دومين پيروزي تيم پاس همراه با دنيزلي ترك است . پاس با اين پيروزي 22 امتيازي شد و در رده هشتم قرار گرفت .

در نوشهر نيز تيم شموشك با تك گل دقيقه 42 يونس گرائيلي فجرسپاسي را شكست داد تا با كسب 18 امتياز با يك رده صعود در جايگاه سيزدهم قرار بگيرد .

در ورزشگاه حافظيه شيراز نيز پرسپوليس با نتيجه 2-1 برق را شكست داد تا با 31 امتياز همچنان رده سوم جدول را حفظ كند .

در دو ديدار روز گذشته هفته هفدهم رقابتهاي ليگ برتر تيم هاي استقلال تهران و استقلال اهواز مقابل صباباتري و سپاهان به پيروزي دست يافتند.