مساجد در ایران پایگاه های مقاومت علیه آمریکا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل شامگاه پنجشنبه در همایش ائمه جماعات مدارس آموزش و پرورش استان قم که در جامعه مدرسان حوزه علمیه قم برگزار شد با ابراز خرسندی از توجه به قرآن در مساجد بیان داشت: تشکیل حلقه های قرآنی در ظهر و عصر در مساجد بسیار خوب است و باید برای تقویت پایه های اعتقادی مردم قرآن را محور قرار دهیم و آنان را به فهم قرآن تشویق کنیم.



وی عنوان کرد: باید ترجمه خوانی در کنار تلاوت قرآن رایج شود و این طور نباشد که مردم قرآن بخوانند اما آن را نفهمند.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: الان در کشور هر برنامه‌ای آغاز می‌شود با قرآن است اما یک نفر نمی‌پرسد این آیاتی که تلاوت شد چه معنایی دارد و 95 درصد مردم عربی نمی‌دانند که بتوانند آیات را بفهمند و اکنون در جامعه همه پذیرفته اند که قرآن باید خوانده شود و همه سکوت کنیم با این روش نمی‌شود اعتقادات مردم را حفظ کنیم.



تاکید بر رواج ترجمه قرآن همراه با تلاوت



این مترجم قرآن گفت: ترجمه های خوبی از قرآن کریم وجود دارد و سالی یک ترجمه به ترجمه های موجود اضافه می شود و باید در مساجد برای حفظ اعتقادات مردم باید منابر با آیه قرآن آغاز شود و محور قرآن باشد.



وی افزود: صدها موضوع از آیات قرآن برای منابر خوب و پاکیزه در می‌آید که وعاظ می‌توانند با کمک آن مردم را با اسلام ناب آشنا کند و نیازی به سراغ علوم روز رفتن و ... هم نیست.



حداد عادل با تاکید بر آموزش احکام اضافه کرد: آموزش احکام به هیچ وجه نباید در مساجد ترک شود، موضوع دیگر اخلاق است و روحانیت باید مشکلات جامعه را احصاء کند و ناهنجاری‌ها را تذکر دهد و درباره آن بحث کند و از مسائل اخلاقی غافل نشود.



بسیج پشتوانه انقلاب است



وی ادامه داد: ائمه جماعت نباید از سیاست و مسائل حکومت اسلامی غافل شوند و باید بسیج و جوانان بسیجی را همانند فرزند بدانیم زیرا بسیج پشتوانه برای انقلاب است و نباید کارآیی آن را به شرایط طبیعی محدود کرد و اگر شرایط بحرانی برای کشور پیش بیاید آن وقت معلوم می شود که بسیج چقدر کارآیی دارد.



حدادعادل گفت: آمریکا با این همه شاخ و شانه که می‌کشد جرأت نمی کند وارد ایران شود زیرا می‌دانند هر مسجدی یک پایگاه مقاومت علیه آنان است.



وی افزود: آمدن آمریکا به افغانستان برای محدود کردن ایران بود و ورودشان به عراق هم برای این کار بود و با بهانه صدام و بن لادن می خواستند نیرواعزام کنند تا وارد ایران شوند اما ایران نه تنها اجازه نداد، آنها حتی فکر تجاوز را نتوانستند داشته باشند زیرا حمایت از انقلاب منحصر به نیروهای تعریف شده متعارف نیست.



نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: مساجد همان طور که در انقلاب کانون بود برای حفظ انقلاب و خطرهای فرضی هم باید این نقش را داشته باشد.



مساجد باید کانون بصیرت افزایی باشند



حداد عادل با تاکید بر لزوم بصیرت افزایی در مساجد تصریح کرد: مسجد باید کانون بصیرت افزایی باشد تا مردم در فتنه ها گیج نشوند و متحیر نباشند، همانند حوادث صدر اسلام که برای پیامبر(ص) و به خصوص برای امام علی(ع) ایجاد شد.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم باید مسجد را گره گشا بدانند و به آن خوشبین باشند، هر کاری که مردم را به مسجد بدبین می کند باید پرهیز شود.



وی خطاب به حوزه تاکید کرد: "و ما ارسلنا رسول بلسان قومه" امام جماعت هر مسجد باید با بافت مردم آن محل تناسب داشته باشد؛ به طور مثال ائمه جماعت مناطق بالا و پائین شهر تهران باید با هم تفاوت داشته باشد، گاهی عدم توفیق یک مسجد ناشی از رعایت نکردن تناسب این دو موضوع است.