72 مدرسه توسط خیرین در قم احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به رشد جمعیت در قم و افزایش مهاجرت به این شهر، ساخت و ساز مدرسه توسط خیرین و افزایش فضای آموزشی در ارتقای کیفیت تحصیل دانش آموزان موثر است که یکی از این تأثیرات دو نوبته شدن مدارس و تشکیل کلاس با جمعیت استاندارد است که همین امر باعث افزایش ضریب یادگیری دانش آموزان می‌شود.



با توجه به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برخی از مدارس قم به صورت سه و یا چهار نوبته تشکیل می‌شد اما امروزه به همت خیرین مدرسه ساز و همکاری نزدیک آنها با آموزش و پرورش طی سال‌های گذشته شاهد دو و همچنین تک نوبته شدن شدن مدارس در قم هستیم.



مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: مجمع خیرین مدرسه ساز استان از سال 78 تا کنون 72 مدرسه با 106 هزار و 309 هزار متر مربع زیر بنا و هشت سالن ورزشی، کارگاه و کتابخانه با زیر بنای پنج هزار و 456 متر مربع در استان احداث کرده است.

احداث 11 پروژه عمرانی در سال جاری



ناصر اعلائی با اشاره به اینکه در سال جاری 11 پروژه عمرانی با پیش بینی اعتبار بیش از سه میلیارد تومان توسط خیرین مدرسه ساز استان در دست اجرا است، افزود: این پروژه‌ها شامل 10 مدرسه با زیربنای کلی 10 هزار و 109 متر مربع و همچنین یک کانون فرهنگی - تربیتی با یک هزار و 743 متر مربع زیربنا است.



وی گفت: از سال گذشته تا کنون 6 پروژه عمرانی شامل 42 کلاس درس با زیر بنای 6 هزار و 250 متر مربع توسط خیرین مدرسه ساز استان تکمیل و به بهره برداری رسیده است.



مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز قم با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز استان در قالب سازمان‌های مردم نهاد فعالیت می‌کنند، اضافه کرد: هدف اصلی مجمع خیرین مدرسه ساز ترویج فرهنگ خیر و همچنین توسعه فضای آموزشی، تربیتی، فرهنگی و ورزشی در جامعه است.

احداث 37 نمازخانه در مدارس



وی ابراز داشت: این مجمع از سال 78 تا کنون 37 نمازخانه با 6 هزار و 480 متر مربع زیر بنا در مدارس قدیمی که فاقد نمازخانه بودند احداث کرده است.



اعلائی افزود: در حال حاضر نام 250 خیر مدرسه ساز قمی در مجمع خیرین مدرسه ساز ثبت شده است که 30 نفر آنها زن و مابقی مرد هستند و همچنین بیش از 15 موسسه و ارگان استان در امر مدرسه سازی مشارکت دارند.



وی با بیان اینکه در سال جاری 12 نفر به تعداد خیرین مدرسه ساز استان اضافه شده است، افزود: برخی از این خیرین تمام زندگی خود را جهت ساخت مدرسه اهدا کرده اند.



اعتبار پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش قم هشت برابر شده است



مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتبار پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش استان قم نسبت به سال گذشته بیش از هشت برابر شده است.



سید مهدی حائری گفت: اعتبار پروژه های عمرانی آموزش و پرورش استان در سال 89 حدود هفت میلیارد تومان بوده که این رقم در سال جاری به بیش از 43 میلیارد تومان رسیده است.



وی ابراز داشت: هم اکنون 22 پروژه آموزشی در استان در حال اجرا است که 11 پروژه استانی، هشت پروژه مردمی، سه پروژه تخریب و بازسازی و هشت پروژه نیز مقام سازی است.

تصویب 46 پروژه در سفر رهبر انقلاب به قم



وی با اشاره به اینکه 46 پروژه عمرانی آموزش و پرورش در سفر سال گذشته مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم به تصویب رسیده است، اضافه کرد: اعتبار کلی این پروژه‌ها 301 میلیارد و 600 میلیون ریال است.



مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس قم بیان داشت: پنج پروژه در مناطق روستایی با تأمین اعتبار از محل بنیاد برکت، 13 پروژه از تعهدات استانی سفر مقام معظم رهبری به قم، 10 پروژه از اعتبارات ردیف رهبری، 13 پروژه از اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و پنج پروژه نیز از دفتر مقام معظم رهبری تأمین اعتبار خواهد شد.



