به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آقا زیارتی در حاشیه بازدید هیئت تجاری تانزانیا از استان قم اظهار داشت: ورود به بازارهای آفریقا ارزآوری بسیاری برای کشور ما خواهد داشت ولی متاسفانه تجار ایرانی به دلیل عدم شناخت کافی تمایلی به ورود به این بازارها از خود نشان نداده اند.



وی با اشاره به تحریم های کشورهای اروپایی و آمریکایی افزود: در این شرایط ما باید به دنبال بازارهای جدید و سودده در اقصی نقاط جهان باشیم و در این راستا بازارهای افریقایی به دلیل شرایط مصرفی آن برای کشور ما فرصتی است که نباید به راحتی آن را از دست بدهیم.



معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم یادآور شد: برای تحقق برنامه های از پیش تعیین شده و افزایش صادرات غیر نفتی این سازمان اقدام به هدایت تجار استان به سمت بازارهای آفریقایی کرده است.



وی افزود: در این راستا هیئت هایی به کشورهای آفریقایی از جمله مراکش، آفریقای جنوبی و الجزایر اعزام کرده و پذیرای هیئت های تجاری این کشورها نیز خواهد بود.



آقازیارتی با اشاره به ورود هیئت تجاری از تانزانیا به استان قم اظهارداشت: این هیئت اولین هیئت افریقایی است که طی سال جاری در استان قم پذیرش شده است.



وی با اشاره به وجود بیش از یک میلیارد مسلمان در سراسر جهان و با تاکید بر این که مسلمانان جهان نیاز به غذاهای با ذبح شرعی و حلال دارند، گفت: ایران در زمینه تولید غذاهای حلال بین کشورهای اسلامی پیشرو است.



معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم یادآور شد: هیئت تجاری اخیر تمایل دارند که در زمینه توسعه غذاهای حلال در کشور تانزانیا اقدام کنند و برای کسب تجربه در این زمینه، استان قم بهترین الگو را در اختیار آنها قرار خواهد داد.



وی ادامه داد: با توجه به پتانسیل بالای این استان در زمینه تولید فراورده های گوشتی برای این هیئت بازدید از کارخانجات تولید سوسیس و کالباس و بسته بندی فرآورده های گوشتی پیش بینی شد که بسیار مورد توجه آنها قرار گرفت.



آقازیارتی با اشاره به توافقات انجام شده با هیئت تجاری تانزانیا بیان داشت: صادرات محصولات قم به این کشور اولویت ما در این مذاکرات بوده است و طبق توافق به عمل آمده تکنولوژی ساخت فرآورده های گوشتی به این کشور صادر می شود.

