به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم گفت: مشارکت در نیکوکاری با رویکرد توانمند سازی اقشار روستایی در برنامه اجرایی در جهت تأسیس کانون‌های روستایی و همچنین تقویت سطوح همکاری‌ها با سازمان‌های فعال در امور بشر دوستانه از جمله برنامه‌های هلال احمر در طرح بزرگ کاروان نیکوکاری است.



دکتر خلیل الله سائلی گفت: در طرح جهاد محرم اعضای جونان داوطلب با اعزام به روستاهای مناطق محروم به بهبود سطح زندگی اقشار آسیب پذیر اقدام می‌کنند.



وی رعایت شأن و کرامت انسانی نیازمندان را از ویژگی طرح عنوان کرد و افزود: ارائه خدمات متنوع متناسب با نیازهای متعدد مخاطبان و توجه به اولویت‌ها، همکاری جوانان بامسئولان روستا در تداوم و استمرار این طرح، ارائه شیوه مناسب در خدمت رسانی، ترویج فرهنگ بشردوستانه با مشارکت جوانان، غنی سازی اوقات فراغت جوانان شهری و روستایی و در نهایت ایجاد زمینه رشد و توسعه در ابعاد مختلف بهداشتی، آموزشی، فرهنگی از دیگر اهداف ما در این طرح است.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان قم، طرح جهاد محرم از 26 تا 30 آذرماه به مدت پنج روز اجرا می‌شود و کلاس‌های آموزشی همچون، کلاس‌های امداد و کمک‌های اولیه، مهارت‌های زندگی، بهداشت محیط، کاشت نهال، برگزاری مسابقات کتابخوانی و اهدای کتاب برای آنان تدارک دیده شده است.



وی با اشاره به مکان این طرح اذعان داشت: روستای خورآباد، اسلام آباد، حاجی آباد، قمرود و مبارک آباد روستاهایی هستند که کاروان جهاد محرم در آن جا مستقر هستند.



سائلی در مورد بسته‌ها و اقلام توزیعی در روستاها اذعان داشت: طی هماهنگی‌های به عمل آمده پنج تیم 6 نفره در این طرح حضور دارند و طبق پیش بینی صورت گرفته توزیع یکهزار بسته بهداشتی که شامل باند، گاز، خمیر دندان، صابون و غیره است را بر عهده خواهند داشت.