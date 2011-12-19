به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم گفت: مشارکت در نیکوکاری با رویکرد توانمند سازی اقشار روستایی در برنامه اجرایی در جهت تأسیس کانونهای روستایی و همچنین تقویت سطوح همکاریها با سازمانهای فعال در امور بشر دوستانه از جمله برنامههای هلال احمر در طرح بزرگ کاروان نیکوکاری است.
دکتر خلیل الله سائلی گفت: در طرح جهاد محرم اعضای جونان داوطلب با اعزام به روستاهای مناطق محروم به بهبود سطح زندگی اقشار آسیب پذیر اقدام میکنند.
وی رعایت شأن و کرامت انسانی نیازمندان را از ویژگی طرح عنوان کرد و افزود: ارائه خدمات متنوع متناسب با نیازهای متعدد مخاطبان و توجه به اولویتها، همکاری جوانان بامسئولان روستا در تداوم و استمرار این طرح، ارائه شیوه مناسب در خدمت رسانی، ترویج فرهنگ بشردوستانه با مشارکت جوانان، غنی سازی اوقات فراغت جوانان شهری و روستایی و در نهایت ایجاد زمینه رشد و توسعه در ابعاد مختلف بهداشتی، آموزشی، فرهنگی از دیگر اهداف ما در این طرح است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان قم، طرح جهاد محرم از 26 تا 30 آذرماه به مدت پنج روز اجرا میشود و کلاسهای آموزشی همچون، کلاسهای امداد و کمکهای اولیه، مهارتهای زندگی، بهداشت محیط، کاشت نهال، برگزاری مسابقات کتابخوانی و اهدای کتاب برای آنان تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به مکان این طرح اذعان داشت: روستای خورآباد، اسلام آباد، حاجی آباد، قمرود و مبارک آباد روستاهایی هستند که کاروان جهاد محرم در آن جا مستقر هستند.
سائلی در مورد بستهها و اقلام توزیعی در روستاها اذعان داشت: طی هماهنگیهای به عمل آمده پنج تیم 6 نفره در این طرح حضور دارند و طبق پیش بینی صورت گرفته توزیع یکهزار بسته بهداشتی که شامل باند، گاز، خمیر دندان، صابون و غیره است را بر عهده خواهند داشت.
قم - خبرگزاری مهر: طرح کاروان نیکوکاری با رویکرد اجتماع محور تحت عنوان اردوهای جهادی محرم توسط جمعیت هلال احمر در روستای محروم قم اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم گفت: مشارکت در نیکوکاری با رویکرد توانمند سازی اقشار روستایی در برنامه اجرایی در جهت تأسیس کانونهای روستایی و همچنین تقویت سطوح همکاریها با سازمانهای فعال در امور بشر دوستانه از جمله برنامههای هلال احمر در طرح بزرگ کاروان نیکوکاری است.
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