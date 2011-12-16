دلایل قطع دو روزه آب 17 روستای مینودشت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم محمد نژاد در مورد قطع آب روستای القجر شهرستان مینودشت گفت : قطعی 48 ساعته آب شرب روستای القجر از قبل به فرمانداری شهرستان، دهیاری و اهالی روستا اعلام شده بود.

وی افزود: دلیل قطعی آب شرب روستای القجر تعویض خط انتقال قدیمی است.

معاون طرح و توسعه شرکت آبفار گلستان ادامه داد: عملیات اجرایی مذکور به دلیل شرایط نامساعد جوی هوا با 16 ساعت تاخیر انجام شد.

وی عنوان کرد: هم اکنون تمامی روستاهای تحت پوشش دارای آب شرب سالم و بهداشتی هستند.

محمدنژاد افزود: روستای القجر تحت پوشش مجتمع چهل چای در شهرستان مینودشت بوده که تاکنون با 51 درصد پیشرفت فیزیکی 17 روستا و نقطه مسکونی این منطقه را تحت پوشش دارد.

مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.