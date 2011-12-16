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۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

محمدنژاد:

دلایل قطع دو روزه آب 17 روستای مینودشت اعلام شد

دلایل قطع دو روزه آب 17 روستای مینودشت اعلام شد

مینودشت - خبرگزاری مهر: معاون طرح و توسعه شرکت آبفار گلستان دلایل قطع دو روزه آب 17 روستای القجر مینودشت را توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم محمد نژاد در مورد قطع آب روستای القجر شهرستان مینودشت گفت : قطعی 48 ساعته آب شرب روستای القجر از قبل به فرمانداری شهرستان، دهیاری  و اهالی روستا اعلام شده بود.

وی افزود: دلیل قطعی آب شرب روستای القجر تعویض خط انتقال قدیمی است.

معاون طرح و توسعه شرکت آبفار  گلستان ادامه داد: عملیات اجرایی مذکور به دلیل شرایط نامساعد جوی هوا با 16 ساعت تاخیر انجام شد.

وی عنوان کرد: هم اکنون تمامی روستاهای تحت پوشش دارای آب شرب سالم و بهداشتی هستند.

محمدنژاد افزود: روستای القجر تحت پوشش مجتمع چهل چای  در شهرستان مینودشت بوده که تاکنون با 51 درصد پیشرفت فیزیکی 17 روستا و نقطه مسکونی این منطقه را تحت پوشش دارد.

مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1484671

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