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۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

خواستار:

11 کیلومتر از شبکه دفع بهداشتی فاضلاب روستایی بندرگز اجرا شد

11 کیلومتر از شبکه دفع بهداشتی فاضلاب روستایی بندرگز اجرا شد

بندرگز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آبفار گلستان گفت: تاکنون 11 کیلومتر از پروژه شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مجتمع لیوان شرقی شهرستان بندرگز اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خواستار عصر پنجشنبه در جلسه بررسی رفع موانع اجرای این طرح افزود: پروژه شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مجتمع لیوان شرقی شامل چهار روستای تلور، کهنه کلباد، لیوان شرقی و غربی است.

وی اظهار داشت: این طرح از نیمه دوم سال 88  آغاز شده و داری 24 کیلومتر شبکه و خط انتقال است.

رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل  شرکت آبفار گلستان در خصوص نحوه اجرای پروژه شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مجتمع لیوان شرقی مواردی را بیان کرد.

وی افزود: در صورت مساعد بودن شرایط جوی و بررسی  موارد مطرح شده راهکارهای لازم ارائه و اجرا می شود.

اعضای شورای اسلامی  ضمن اعلام رضایت و تشکر ازعملکرد مجموعه  شرکت آبفار استان  و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در این پروژه خواهان تسطیح و شن ریزی  سریعتر در معابر روستا شدند.

کد مطلب 1484672

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