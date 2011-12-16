11 کیلومتر از شبکه دفع بهداشتی فاضلاب روستایی بندرگز اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خواستار عصر پنجشنبه در جلسه بررسی رفع موانع اجرای این طرح افزود: پروژه شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مجتمع لیوان شرقی شامل چهار روستای تلور، کهنه کلباد، لیوان شرقی و غربی است.

وی اظهار داشت: این طرح از نیمه دوم سال 88 آغاز شده و داری 24 کیلومتر شبکه و خط انتقال است.

رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت آبفار گلستان در خصوص نحوه اجرای پروژه شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مجتمع لیوان شرقی مواردی را بیان کرد.

وی افزود: در صورت مساعد بودن شرایط جوی و بررسی موارد مطرح شده راهکارهای لازم ارائه و اجرا می شود.

اعضای شورای اسلامی ضمن اعلام رضایت و تشکر ازعملکرد مجموعه شرکت آبفار استان و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در این پروژه خواهان تسطیح و شن ریزی سریعتر در معابر روستا شدند.