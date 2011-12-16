مردم با حضور خود در 9 دی مدال بصیرت دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس صابری در جلسه هماهنگی برگزاری روز 9 دی ماه با اشاره به راهپیمایی تاریخی مردم در 9 دی ماه سال 88 گفت: مردم ایران اسلامی در روز 9 دی ضمن محکوم کردن دشمنان مدال بصیرت دریافت کردند.

صابری افزود: مردم کشور از اتفاقی که در روز عاشورای سال 88 رخ داد بسیار عصبانی و خشمگین بودند و اگر 9 دی ماه برای محکومیت این رویداد ننگین اعلام نمی شد شاید هفته ها مردم به صورت خودجوش راهپیمایی می کردند.

وی ادامه داد: دشمنان کشور تا توانستند علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تاختند اما تا عده ای در روز عاشورا حرکاتی را انجام دادند حمایت خود را از آنان اعلام کردند.

صابری با بیان اینکه تمامی این حرکات علیه جمهوری اسلامی ایران فتنه بوده و به قصد براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل گرفته بود، اظهارداشت: افرادی که این موضوع را قبول ندارند باید فکری به حال خودشان کنند.

این مسئول تصریح کرد: مردمی که با شور و اشتیاق فراوان در روز 9 دی به صحنه آمدند ولایت مداری و عشق به ارزشهای دینی خودشان را به اثبات رساندند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین گفت: در برگزاری مراسم این روز از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد زیرا نباید به راحتی از این روز بگذریم بلکه باید ابعاد مختلف آن را به درستی برای جامعه تبیین کرد.

وی بزرگداشت سالروز 9 دی را مطالبه مردم از مسئولان ذکرکرد و افزود: باید این مطالبه به حق مردم را به درستی و به نحو احسن پاسخ دهیم.

در ادامه جلسه اعضای کمیته های مختلف در خصوص برگزاری هرچه بهتر مراسم روز 9 دی در استان تبادل نظر کردند.