استاندار هم نباشم خود را سرباز نظام جمهوری اسلامی می دانم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم با اشاره به تصمیم اخیر دولت مبنی برتغییر محل خدمت خود افزود: 40 روز است که از تصمیم دولت گذشته و بنده سعی داشتم که در هیچ جلسه ای در مورد این موضوع صحبت نشود و از دیگران هم خواهش کردم که به این مسائل ورود نکنند که آیت الله اسلامی از سر خیرخواهی در جلسه ای مواردی را مطرح کردند.

استاندار قزوین تصریح کرد: به نظرم در این شرایط هم هیچ اتفاقی نیفتاده است و در یک برهه ای از زمان از طرف دولت تکلیف و وظیفه ای به عهده ما محول شد و الان نیز تصمیم گرفته اند این وظیفه را از دوش ما بردارند و در عین حال ادامه کار چه در اینجا و چه در مسئولیت دیگر حتماً شیرین و با حلاوت خواهد بود.

عجم افزود: سفره جمهوری اسلامی آنقدر فراخ و گسترده است که هزاران نفر از ما می توانند بر سر آن بنشینند و متنعم شوند.

استاندار قزوین یادآورشد: کار برای خدا انجام می شود و آمدن و رفتن افراد نباید مشکلی را ایجاد کند و کار مردم و سیستم اجرایی نباید با این مسائل عقب بیفتد و تازمانی که هستم برخود وظیفه می دانم که کار دولت و مردم زمین نماند هر چند شاید این امر برای بعضی ها خوشایند نباشد.

وی یادآورشد: آمدن و رفتن ما مانند بر خواستن یک گنجشک از روی یک درخت تنومند است.

عجم افزود: همواره بر نگرانی های افراد متدین، مومنان و دلسوزان که در این خصوص اظهارنظر کردند احترام می گذارم.