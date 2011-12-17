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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۹

عجم:

استاندار هم نباشم خود را سرباز نظام جمهوری اسلامی می دانم

استاندار هم نباشم خود را سرباز نظام جمهوری اسلامی می دانم

قزوین - خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: من همواره خود را سرباز نظام جمهوری اسلامی دانسته و به عنوان یک سرباز مانند دیگر خادمان مردم در جهت انجام درست وظایف در هر مسئولیتی که باشم تلاش می کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عجم با اشاره به تصمیم اخیر دولت مبنی برتغییر محل خدمت خود افزود: 40 روز است که از تصمیم دولت گذشته و بنده سعی داشتم که در هیچ جلسه ای در مورد این موضوع صحبت نشود و از دیگران هم خواهش کردم که به این مسائل ورود نکنند که آیت الله اسلامی از سر خیرخواهی در جلسه ای مواردی را مطرح کردند.
 
استاندار قزوین تصریح کرد: به نظرم در این شرایط هم هیچ اتفاقی نیفتاده است و در یک برهه ای از زمان از طرف دولت تکلیف و وظیفه ای به عهده ما محول شد و الان نیز تصمیم گرفته اند این وظیفه را از دوش ما بردارند و در عین حال ادامه کار چه در اینجا و چه در مسئولیت دیگر حتماً شیرین و با حلاوت خواهد بود.
 
عجم افزود: سفره جمهوری اسلامی آنقدر فراخ و گسترده است که هزاران نفر از ما می توانند بر سر آن بنشینند و متنعم شوند.
 
استاندار قزوین یادآورشد: کار برای خدا انجام می شود و آمدن و رفتن افراد نباید مشکلی را ایجاد کند و کار مردم و سیستم اجرایی نباید با این مسائل عقب بیفتد و تازمانی که هستم برخود وظیفه می دانم که کار دولت و مردم زمین نماند هر چند شاید این امر برای بعضی ها خوشایند نباشد.
 
وی یادآورشد: آمدن و رفتن ما مانند بر خواستن یک گنجشک از روی یک درخت تنومند است.
 
عجم افزود: همواره بر نگرانی های افراد متدین، مومنان و دلسوزان که در این خصوص اظهارنظر کردند احترام می گذارم. 
کد مطلب 1484677

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