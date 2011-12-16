پژوهشگران فارس طرح های مورد نیاز دستگاهای اجرایی را ارائه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس بر به کارگیری حداکثر توان علمی کشور برای انجام مطالعات مورد نیاز دستگاه ها تاکید کرد، گفت: شفاف شدن روند پذیرش طرح های مطالعاتی در ادارات، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق پژوهشگران لازم است.

وی خواستار تدوین آئین نامه ای برای تخصیص اعتبارات پژوهشی دستگاه ها شد و با اشاره به انعطاف قانون در تعیین حداقل و حداکثر بودجه پژوهشی دستگاه ها، افزود: در تعیین حداقل تخصیص اعتبارات پژوهشی، باید شرایط ویژه هر دستگاه اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار فارس کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان را موظف کرد با بررسی شرایط دستگاه ها، حداقل بودجه پژوهشی آنها را مشخص کنند.

صادق عابدین با بیان اینکه باید از اتلاف منابع جلوگیری شود، تصریح کرد: تشابه برخی طرح های پژوهشی در دستگاه های مختلف وجود دارد که در این راستا باید با بررسی وجود طرح های مطالعاتی مشابه از اتلاف منابع جلوگیری کرد.

وی با تذکر جدی به دستگاه های اجرایی در خصوص تعهدات پذیرفته شده، گفت: ادارات کل باید با بررسی کارشناسی و برآوردهای دقیق، اقدام به پذیرش تعهدات کنند.

استاندار فارس فراهم کردن زیرساختهای تولید و اشتغال را از وظایف مدیران مرتبط دانست و افزود: منطقه ویژه اقتصادی شیراز با بیش از یک دهه فعالیت، باید به طور ویژه از همه امکانات مورد نیاز سرمایه گذاران و تولید کنندگان بهره مند باشد تا بتواند میزبان مناسبی برای آنان باشد.

در این جلسه پیشنهادات کارگروه های تخصصی زیر مجموعه شورای برنامه ریزی استان فارس مطرح شد و برخی از آنان تصویب شد.