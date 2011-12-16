عوامل اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن علی آباد تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کی پور فرماندار علی آباد در این مراسم گفت: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن نشانگر تلاش جمعی در شهرستان است.

وی در این مراسم با مثبت ارزیابی کردن نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 آنرا یک تلاش جمعی در شهرستان دانست.

وی گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن بزرگترین طرح آماری کشور است که در مدت زمان معین همزمان در نقاط شهری و روستایی به اجرا گذاشته می شود.

کی پور عنوان کرد: بر اساس آن اطلاعات موجود خانوار با مراجعه ماموران سرشماری به درب منازل از آنها گرفته می شود تا در برنامه ریزی های کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار در ادامه با اشاره به همکاری خوب مردم با ماموران سرشماری در طول اجرای این طرح ملی اظهار داشت: همکاری خوب مردم در مدت اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن موجب شد تا این طرح با موفقیت در شهرستان اجرا شود.

کی پور فرماندارشهرستان در این مراسم از عوامل اجرایی طرح اعم از ماموران سرشماری، بازبینان و کارشناسان گروه و معتمدین و مدیران دستگاههای اجرایی که در اجرای طرح سرشماری همکاری داشتند تشکر و قدردانی کرد.

شهرستان علی آبادکتول در شرق گلستان واقع شده است.