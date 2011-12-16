خادمان و تعزیه خوانان حسینی در تاکستان تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی از 15 تن از خادمان و تعزیه خوانان تاکستانی تجلیل شد.

علی صادقی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان تاکستان در این مراسم گفت: داشتن معرفت و شناخت دقیق از قیام عاشورا باعث جلوگیری از تحریفها در عزاداریها می شود.

وی گفت: شناخت دقیق از فلسفه قیام عاشورا عامل مهمی در جلوگیری از ورود تحریف ها به آیین های عزاداری محرم است و در تفهیم واقعه عاشورا، ابتدا باید امام را به طور کامل شناخت و سپس به واقعه عاشورا پرداخت.

رئیس اداره میراث فرهنگی تاکستان در ادامه هنر تعزیه و تعزیه خوانی را بیان مصائب اهل بیت(ع) و به تصویر کشیدن ظلم های ائمه دانست که بر خاندان عصمت وارد شده و افزود: در این راستا تعزیه خوانان وظیفه تربیت و پرورش نسل جوان را برعهده دارند و باید بخوبی به آن عمل کنند.

صادقی در ادامه با تاکید بر اینکه داشتن محل مناسب رکن دیگر اجرای تعزیه است، یادآورشد: نبود سالنهای بزرگ نمایش در شهرها و روستاها و عدم برخورداری از امکانات صوتی در سالهای گذشته اجرا کنندگان تعزیه را بر آن داشت که از مکانها یا فضاهایی بهره ببرند تا علاوه بر استقرار تعداد زیادی از جمعیت چند هزار نفری و کنترل نظم آن بدون در دست داشتن امکانات صوتی از صدای سر صحنه اشخاص به نحو احسن استفاده شود.

در پایان از 15 نفر از خادمان و تعزیه خوانان شهرستان تاکستان تجلیل شد.