عملکرد صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد درپوشش سفر دولت ارزنده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: صدا و سیمای استان به نحو چشمگیری در انعکاس اخبار و گزارشهای سفر چهارم هیئت دولت به استان تلاش های فراوانی کرد.

وی بیان کرد: درست است که سفرهای گذشته به مردم نشان داده شد اما این سفر به نحو زیباتری منعکس شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: هیچکدام از شبکه های استانی به خوبی کهگیلویه و بویراحمد در انعکاس سفر هیئت دولت عمل نکردند.

رحیمی ضمن تقدیر از مردم این استان برای حضور گسترده دراستقبال از رئیس جمهور و هیئت دولت، گفت: از این همه صمیمیت و لطفی که مردم کهگیلویه و بویراحمد در همه شهرها و از همه اقشار نسبت به رئیس جمهور و هیات دولت داشتند و با تمام وجود حماسه ای آفریدند، تشکر می کنم.

وی از تلاشهای بیشتر دولت برای رفع محرومیت های کهگیلویه و بویراحمد به پاس استقبال گسترده مردمی از رئیس جمهور خبر داد و گفت: از تمامی وزرا و معاونان وزرا خواسته شده در حد توان خودشان پاسخ مناسبی به این همه لطف و صمیمیت مردم به دکتر احمدی نژاد و هیئت دولت داده شود.