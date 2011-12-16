اجرای اصلاحات شورای نظارت و ارزشیابی توسط گروه نمایشی

مجید سرسنگی درباره وضعیت اجرای عمومی نمایش "خشکسالی و دروغ" بعد از توقیف اجرای این اثر توسط شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: کار مقداری مشکل دارد و این مشکلات هم برای ما فاکس شده تا رفع شوند. قرار است بعد از اجرای اصلاحات، نمایش توسط شورای نظارت بازبینی مجدد شود.



وی معتقد است نمایش "خشکسالی و دروغ" نیز مانند هر نمایش دیگری که به اجرا می رسند نکاتی دارد که می توانند اصلاح شوند. سرسنگی یادآور شد: در سال 79 نمایشی را به صحنه بردم که با وجود حضورم در شورای نظارت و ارزشیابی از طرف گروه بازبین حدود هشت مورد اصلاحی ارائه شد.



مدیر تماشاخانه ایرانشهر با اشاره به آغاز اجرای عمومی نمایش "خشکسالی و دروغ" محمد یعقوبی در ماه محرم گفت: اجرا در این ماه از حساسیت ویژه ای برخوردار است و احساسات دینی مردم تقویت می شود و انتظار دارند اتفاقات هنری که در این ایام رخ می دهند متناسب با این فضا باشند.





سرسنگی با اشاره به ارائه برخی نکات اصلاحی توسط مدیریت تماشاخانه ایرانشهر به گروه "خشکسالی و دروغ" در روزهای اولیه اجرا گفت: آقای محمد یعقوبی و گروه از این اقدام ما استقبال کردند و مواردی را که در آن زمان گفتیم پذیرفته و در اجرا پیاده کردند.



وی با اشاره به ارسال نامه‌ای از اداره کل هنرهای نمایشی گفت: نامه‌ای از آقای محمد دشت گلی مبنی‌بر توقف اجرای "خشکسالی و دروغ" به دست ما رسید و در آن روز من به دلیل بلیت فروشی انجام شده تقاضا کردم نمایش اجرا داشته باشد. بعد از آن اجرای نمایش متوقف شد.



وی ادامه داد: قرار شد آقایان دشت گلی و امینی نمایش را مورد بازبینی مجدد قرار دهند که آقای دشت گلی بازبینی اثر را انجام داد ولی آقای امینی برای بازبینی نمایش حضور پیدا نکرد. در حال حاضر طوماری از سوی شورای نظارت و ارزشیابی به دست ما رسیده که طی آن گروه نمایشی باید اصلاحاتی را در اجرای نمایش "خشکسالی و دروغ" انجام دهد.



مدیر تماشاخانه ایرانشهر اظهار امیدواری کرد با تعاملی دو طرفه مسائل مورد نظر برطرف شوند و نمایش "خشکسالی و دروغ" اجراهای خود را از سر بگیرد. سرسنگی تأکید کرد: بعد از انجام اصلاحات و بازبینی مجدد توسط شورای نظارت و ارزشیابی، این شورا است که تصمیم می گیرد مجوز از سرگیری اجراهای نمایش "خشکسالی و دروغ" را صادر کند.



این مدیر تئاتری یادآور شد: به آقای دشت گلی گفتم که مسئولیت اجرای آثار نمایشی در تماشاخانه ایرانشهر را به ما بدهند و ما هم پاسخگو باشیم. اجراهای فعلی از تعهدات مدیر پیشین تماشاخانه ایرانشهر بود و اجراهای سال 91 توسط شورای انتخاب آثار تماشاخانه ایرانشهر انتخاب شده اند و به لحاظ کیفی نظارت لازم بر آن ها وجود دارد.



سرسنگی افزود: در حال حاظر مسئولیت تأیید متن و مجوز اجرا با شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی است. ای کاش دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این مسئولیت را به مدیریت تالار بدهند چون مدیریت تالار به هنرمندان و گروه های نمایشی نزدیکی بیشتری دارد.



وی تأکید کرد: این کار به نفع تئاتر کشور است. ما حالا در مقابل چیزی که مسئولیتی نداریم باید پاسخگو باشیم. من وظیفه خود دانستم که مسائل را شفاف بگویم تا منجر به برطرف شدن مشکلات به وجود آمده شود.



مدیر تماشاخانه ایرانشهر با اشاره به اینکه هر کدام از این موارد اتفاق افتاده می‌تواند تجربه‌ای برای جامعه تئاتری اعم از کارگردان و بازیگر و مدیران تئاتری و همچنین اعضای شورای نظارت و ارزشیابی باشد تا کمترین آسیب به جامعه هنری وارد شود، افزود: اگر شورای نظارت بعد از بازبینی مجوز از سرگیری اجرای "خشکسالی و دروغ" را بدهد، برای جبران روزهای از دست رفته این نمایش دو اجرایی خواهد شد.