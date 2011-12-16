به گزارش خبرنگار مهر، محققان پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی موفق به "ساخت دستگاه تولید بخار اتمی جیوه و وسیله تولید هیدرید برای دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی" شده اند.



این دستگاه اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی است و قادر است با حساسیت هزار برابر روشهای معمول آلاینده های زیست محیطی را اندازه گیری کند.

"سنتز 150 نوع مایع یونی" از دیگر دستاوردهای این پژوهشگاه است. این مایعات در صنایع مختلف برای انجام واکنش های شیمیایی، حذف آلاینده های زیست محیطی و کاربرد آن به عنوان کاتالیست استفاده می شود.

این دو طرح تحقیقاتی در حاشیه برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی طی مراسمی رونمایی شدند.



