ویسی قول صعود تیم فوتبال صبا به نیمه نهایی جام حذفی را داد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی شامگاه پنجشنبه به کنفرانس خبری پایان مسابقه آمد و با اینکه از ناکامی تیمش در پنجمین هفته متوالی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ناراضی بود قول داد که تمام حواس خود را به صعود تیمش به نیمه نهایی جام حذفی معطوف کند.



پنجمین تساوی صبای قم در لیگ برتر



تیم فوتبال صبای قم پنجمین تساوی خود با عبدالله ویسی را در دیدارهای برگزار شده این فصل لیگ برتر را به دست آورد.



صبای قم که در دیدارهای خانگی قبل خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور موفق به کسب چهار پیروزی مقابل تیم‌های فوتبال سایپا البرز، ملوان بندر انزلی، شهرداری تبریز و فولاد خوزستان شده بود، با کسب تساوی یک بر یک در دیدار خانگی مقابل تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز به تساوی دیگری در خانه دست یافت.



این در حالی است که تیم فوتبال صبای قم در جدول رده بندی رقابت‌های لیگ یازدهم در حال حاضر با کسب هشت پیروزی، پنج تساوی و چهار باخت 29 امتیازی است و در مکان سوم قرار دارد.



صعود صبا به مکان سوم جدول لیگ برتر فوتبال



صبای قم به لطف تساوی یک بر یک در دیدار خانگی مقابل تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز به رده سوم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال صعود کرد.



شاگردان عبدالله ویسی در تیم فوتبال صبای قم با کسب تساوی در این دیدار موفق به کسب یک امتیاز و صعود به رده ای بالاتر از جایگاه هفته قبل خود شدند تا بعد از استقلال 33 امتیازی و نفت تهران 30 امتیازی با 29 امتیاز در مکان سوم جدول قرار گرفت.



کارت زرد داور به سه بازیکن صبا و فجر



سعید فتاحی داور جوان مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و فجر شهید سپاسی شیراز در این مسابقه به سه بازیکن دو تیم کارت زرد نشان داد.



بازی پر برخورد اما جوانمردانه دو تیم سبب نشد تا داور مسابقه به بازیکنان دو تیم کارت زرد نشان ندهد و به همین خاطر وحید حمدی نژاد از تیم فوتبال صبای قم و ایوب کلانتری و مهرداد کریمیان از تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با کارت زرد و اخطار دریافتی از داور مسابقه در این دیدار جریمه شدند.



دوشنبه جدال صبا و مس در جام حذفی



دیدار تیم های فوتبال صبای قم و مس کرمان در مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور روز دوشنبه هفته آینده برگزار می‌شود.



این دیدار از مرحله یک چهارم نهایی بیست و پنجمین دوره رقابت های جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور جام آزادسازی خرمشهر از ساعت 14 و 30 دقیقه روز دوشنبه بیست و هشتم آذر ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود.