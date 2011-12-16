ادامه بی اخلاقیها در ورزش/ سرمربی گنبدی به دوربین تلویزیون حمله کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این اقدام از آن جا آغازشد که خبرنگاران رسانه های خبری و صدا و سیما در آمل، پس از پایان بازی دو تیم کاله جوان مازندران و بازرگانی جواهری گنبد، در هفته ششم و پایانی دور رفت والیبال باشگاههای کشور که با برتری تیم کاله جوان مازندران پایان یافت، برای مصاحبه با سرمربیان دو تیم پس از پایان بازی به سمت آنها رفته بودند.

در این جا خبرنگاران با حرکت به دور از اخلاق حرفه ای در ورزش از سوی سرپرست و طاهر قره داش لی، سرمربی تیم بازرگانی جواهری گنبد مواجه شدند که در تاریخ کار حرفه ای خبرنگاران در آمل تاکنون سابقه نداشته است.

حرکت ناز محمد واحدی، سرپرست تیم بازرگانی جواهری آشکارتر بود زمانی که به سمت دوربین خبری صدا و سیما حمله ور شد و قصد انداختن دوربین از دست تصویربردار را داشت.

این حرکت دور از ادب و اخلاق ورزشی را تماشاچیان آملی و نماینده فدراسیون والیبال به شدت محکوم و اقدام آن را ناشایست خواندند.

در آن سوی میدان، حسین کاظمی سرمربی جوان کاله جوان مازندران درعین جوانی با بزرگواری خود به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

اخلاق و منش پهلوانی و آمیختن این اصول در ورزش حرفه ای در ایران، یکی از خواسته های بزرگ جامعه ورزش و خانواده های ایرانی برای پرورش فرزندان در این راه است.

امید است مسئولان فدراسیون والیبال، نسبت به این اقدام مسئولان تیم بازرگانی جواهری گنبد واکنش نشان داده تا افرادی با این وضعیت اقدام به هتاکی در ورزش پهلوانی نکنند.



