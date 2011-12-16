هلال احمر گیلان دو میلیارد ریال به نیازمندان کمک کرد

جمشید محمدی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: معاونت داوطلبان هلال احمر در راستای تحقق اهداف جمعیت وشعار داوطلبان حلقه اتصال توان توانمندان به نیاز نیازمندان، کمک به افراد نیازمند و قشر آسیب پذیر با مشارکت اعضای داوطلب و خیر جمعیت از آغاز سال جاری تاکنون طرح های مختلفی را به اجرا در آورده است.

وی اظهارداشت: با اجرای طرح های فرشتگان رحمت،‌ همای رحمت ( توزیع سبد غذایی بین نیازمندان )، کمک به قحطی زدگان سومالی، برپایی ضیافتهای افطار در ماه مبارک رمضان برای خانواده های نیازمند، کمک به نیازمندان و خانوادهای بی سرپرست و اجرای کاروان های سلامت در مناطق محروم تاکنون مبلغ دو میلیارد و 750 میلیون ریال به قشر آسیب پذیر اهدا شده است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان ادامه داد: همچنین افتتاح 64 پایگاه داوطلبی مساجد، برگزاری اردوی کشوری داوطلبان دراستان، اجرای کاروانهای سلامت در مناطق روستایی برای آموزش و معاینه افراد نیازمند، اجرای 140 مورد طرح ویزیت رایگان توسط پزشکان داوطلب در مکانهای نماز جمعه و راهپیمایی، افتتاح 37 پایگاه داوطلبی در سطح ادارات و کارخانجات، ‌اهدا ‌135 هزار سی سی خون در مناسبتهای مختلف از دیگر برنامه های اجرا شده در معاونت داوطلبان این جمعیت بوده است.