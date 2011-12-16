اعتراض والیبالیست های گنبدی به داوری بی مورد است

یونس حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خطایی که داور دوم مسابقه در ست چهارم اعلام کرد، به درستی بوده و سرپرست و کادر فنی تیم بازرگانی جواهری گنبد با اعتراضهای بی مورد سعی در بر هم زدن نظم بازی داشتند که اعتراضهای آنها به داوری به هیچ عنوان وارد نیست.

وی افزود: متاسفانه تیم بازرگانی جواهری گنبد که در بازیهای گذشته خود شکست را تجربه نکرده بود ظرفیت باخت را نداشت و به هرقیمت خواهان پیروزی در این مسابقه بود.

حسن زاده با اشاره به اینکه داوری مسابقه دو تیم بی عیب و نقص بوده است، اضافه کرد: تیم گنبدی تا پیش از این مسابقه بدون باخت در صدر جدول قرار داشته و از اینکه تیم کاله با پیروزی برابر آنان صدرنشینی را پس گرفته به دنبال بهانه بودند.

وی ادامه داد: متاسفم برای برخی تیم هایی که سرمایه گذاری می کنند، از جمله مربی تیم بازرگانی جواهری گنبد فرد بزرگواری است که جوانهای با استعداد شهرستان را جمع کرده و در لیگ های کشور مشارکت داده است.

وی اضفه کرد: حضور برخی افراد غیر مسئول و دور از بدنه ورزش در تیم ها باعث شده تا دخالتهای غیرکارشناسی آنان سبب بی نظمی در والیبال شود.