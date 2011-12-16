فیلم تلویزیونی "سفری برای صفر" تهیه شد

بهزاد تقی کهزاد در این باره به خبرنگار مهر گفت: داستان این تله فیلم درباره صفر جوان روستایی است به دلیل شرط ازدواج به خدمت سربازی رفته و برای اینکه وظایف کمتر، اما مهم را بر عهده بگیرد به دروغ سعی می‌کند خود را با سواد جلوه دهد و همین موضوع باعث بروز دردسر و مشکلات جدیدی برایش می‌شود.

وی افزود: نشان دادن فضیلت سواد و نکوهش بیسوادی، مقدس شمردن خدمت سربازی، لزوم توجه صحیح به تشکیل خانواده و زمینه سازی مناسب برای این کار و همچنین نمایش زیبایی‌های زندگی بومی از طریق انعکاس جلوه‌های فرهنگی قوم بختیاری از جمله اهداف تولید این تله فیلم است.

این تهیه‌کننده با بیان اینکه نوشتن فیلمنامه اولیه "سفری برای صفر" شش ماه به طول انجامیده و حدوداً سه ماه، صرف بازنویسی آن شده است، ابراز داشت: بخشی از این تله فیلم در روستای خوش آب و هوای شیوند از توابع شهرستان ایذه و بخش دیگری در پادگان تیپ دو زرهی دزفول تصویربرداری شده است.

کهزاد همچنین در مورد تحقیقات پیش از تولید این تله فیلم گفت: تحقیقات دراین اثر بیشتر در مورد لباس محلی برای بازیگران و تلفظ درست گویش بختیاری، آداب و رسوم مردم و همچنین استفاده از یک کارشناس نظامی برای آموزش آداب و ظاهر نظامی به بازیگران انجام شد.

وی با بیان اینکه تصویربردای این تله فیلم یک ماه طول کشیده است، تصریح کرد: تدوین، صداگذاری و موسیقی تله فیلم "سفری برای صفر" نیز دوماه طول کشید که در حال حاضر آماده پخش است.

بازیگرانی همجون محمود مقامی، امیر موسوی، متین صفرپور، رژین هدایتی، محمد گله ملکی، غلامعلی طاهری، حمید بهداروند، فرزاد رمضانی و سعید موذنی در این تله فیلم به ایفای نثش پرداختند.

دیگر عوامل این تله فیلم عبارتند از تدوین: امید مسرتی، موسیقی متن: مصطفی نیک پی، نویسنده: بهرام امیرعلی، منشی صحنه: لیلا مومبینی، تصویربردار: مهرداد اصفهانی پور، طراح صحنه و لباس: امین نظروند، مدیر تصویربرداری: ابراهیم دوانی نژاد، اجرای گریم: سعید موذنی و سارا کریمی وند، مدیر تولید: رضا مزرعه، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار کارگردان: فرامرز مهرجو، هماهنگی تولید: حسن هاشمی نسب و دستیار دوم کارگردان: فرزاد رمضانی و محسن پناه.