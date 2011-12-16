عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

* آمریکا



- یک مقام آمریکایی در اظهاراتی خواستار پایان خشونتها در بحرین شد.





* آسیا



- منابع آگاه از عزم هند و روسیه برای امضای توافقنامه های همکاری در زمینه انرژی و هواپیمایی خبر می دهند.



* خاورمیانه و شمال آفریقا

منابع خبری از بالاگرفتن مجدد اعتراضات مردمی در بحرین خبر می دهند.



- "بنی گانتز" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: تشکیل یک یگان جدید عملیاتی در ارتش اسرائیل خبر دادند که در ماموریت آن در حمله به اهداف دور تعریف می شود.

- مقامات آمریکایی درصدد هستند با تصویب طرحی کمکهای مالی به فلسطین را به توقف تلاش مقامات فلسطینی در راستای به رسمیت شناختن این کشور مرتبط کنند.

- دادگاه بین المللی جنایات جنگی اعلام کرد که برخی از افراد تحت پیگرد همچنان در دارفور سودان به ارتکاب جنایت ادامه می دهند.

- نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب درباره سوریه به تعویق افتاد.



- معاون "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه وارد مسکو شد.

- "آلن ژوپه" وزیر امور خارجه فرانسه از اعلام موضع شورای امنیت در قبال وقایع سوریه خبر داد.

- مقامت رژیم صهیونیستی از آزادی 550 اسیر فلسطینی (مرحله دوم تبادل اسرا) در روز یکشنبه خبر دادند.



* سازمان ملل



- سازمان ملل متحد از تلاش برای رفع بلوکه شدن اموال مربوط به لیبی خبر داد.

