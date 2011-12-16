فیلمسازی درباره بانوان اهل بیت مقدور نیست/ نمایش شهربانو در فیلم سلمان

به گزارش خبرنگار مهر، داوود میرباقری در همایش "جان پیامبر" در گرگان افزود: هنوز معضلاتی وجود دارد که در حوزه باید تعیین تکلیف و پژوهش شوند.

وی تاکید کرد: جدیت رسانه و سینما در این است که راه باز باشد تا بتوانیم درهمه ابعاد کار کنیم ولی در عمل هنوز معذوراتی وجود دارد و قطعا هنوز راجع به شخصیت های طراز اول نمی توانیم فیلمی بسازیم.

میرباقری تصریح کرد: وقتی صحبت از چهره و انتخاب پیش می آید مشکلاتی وجود دارد، به عنوان مثال در سریال امام علی(ع) هم با مشکلاتی مواجه بودیم و نتوانستیم چهره همسر پیامبر را به تصویر بکشیم.

پژوهش 10 ساله روی شخصیت سلمان

وی با اشاره به فیلمنامه سلمان گفت: در این فیلمنامه اگر ساختش محقق شود حضرت شهربانو همسر امام را طراحی کرده ام و اگر به سر انجام برسد، بناست تصویر شود.

وی با اشاره به تحقیقاتش روی شخصیت سلمان فارسی گفت: 10 سال روی این شخصیت کار کردم که یک شخصیت ایرانی است و جایگاهی برابر با اهل بیت برای پیامبر دارد.

وی افزود: این شخصیت سه دین بزرگ زرتشت، مسیحی، یهودی و در پایان اسلام را تحلیل می کند و در کنار علی( ع) آرام می گیرد.



کارگردان سریال امام علی (ع) گفت: جایگاه معصومین مشخص است و حضرت ابوالفضل با همه عظمت و بزرگی خود در کنار امام است، جایگاه معصوم جایگاه خاصی است که کسی نمی تواند آن را بگیرد و حد و حدود آن را خدا مشخص کرده است.

تاریخ طبری نزدیک ترین روایت را به تاریخ دارد



میرباقری با اشاره به تاریخ طبری گفت: این کتاب بزرگ یکی از منابع معتبر و جاری در اسلام است که مقداری موضع گیری و داوری در آن هست اما به لحاظ روایت نزدیک ترین روایت به تاریخ وقایع است.



وی گفت: هر کس در حوزه تاریخ اسلام بخواهد پژوهش جامع و کاملی انجام دهد به تاریخ طبری نیاز دارد و هرچند شبهاتی در آن هست اما منبعی بسیار ریشه دار است.



کارگردان سریال مختار نامه و امام علی (ع) گفت: اگر الطاف خاص و عنایات الهی به من نبود حریف ساخت مختار نامه نمی شدم.



میر باقری افزود: وقتی وارد عرصه ای می شوید که آفرینش در آن صورت می گیرد قطعا با عالم دیگر سروکار دارید.



وی ادامه داد: کار ما همه کشف و شهود است و اگر تمرکز بالایی نداشته باشیم نمی توانیم وارد حوزه ای شویم که سراسر تلاطم است.



وی در ادامه گفت: کسانیکه مرتبط با این نوع کارهستند و کارشان به نوعی بازآفرینی دوباره است طبعا اگر کشف و شهود نداشته باشند و توکل نکنند کارشان پیش نمی رود و من نیز این مسیر را طی کردم.



میر باقری اذعان داشت: راجع به ابعاد شخصیتی حضرت علی(ع) مطالب زیادی گفته شده است، در ماجرای انتخاب خلیفه و جنگ صفین بهترین جلوه دموکراسی را به نمایش گذاشته است.



این کارگردان سینما و تلویزیون تصریح کرد: اگر بتوانیم زندگی اهل بیت را ترجمه کنیم که یکی از شیوه های ارتباطی رسانه و تلویزیون است ،طبعا در شناخت این بزرگواران و شناخت راه و مسیر سالم و آینده ای بهتر موفق تر خواهیم بود.