مشکلات خزر طبق اصول رفع شود/ پرهیز از دعوای ارث و میراثی

پرفسور پیروز مجتهد زاده در حاشیه همایش علمی فناوریهای نون نقشه برداری در گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسائل و مشکلاتی که دردریای خزر ایجاد شده بخش اعظمی از آن ساخته خود ماست.

وی گفت: زمانیکه شوروی سابق سقوط کرد باید توجه می کردیم که یک زلزله عظیم جغرافیای سیاسی منطقه را دگرگون خواهد کرد.

مجتهد زاده اظهار داشت: در آن زمان ما باید با آشنایی براصول و مقررات بین المللی و در نتیجه انجام مطالعه اقدامات خوبی را انجام می دادیم.

وی ادامه داد: عوارض این زلزله سیاسی را باید مورد بررسی و مطالعه قرار می دادیم ولی ما در آن زمان به تبلیغ آرزوهای مطالعه نشده خود پرداختیم.

مجتهد زاده عنوان کرد: بحث هایی که ارزش مطرح شدن را نداشت در این مدت مطرح شد و مشکلاتی را در بحث تملک دریای خزر ایجاد کرد.

این محقق اضافه کرد: 4 کشور از 5 کشور حوزه دریای خزر به این اجماع و توافق رسیدند که دعوای ارث و میراثی را مطرح نکنند و براساس قوانین و قواعد بین المللی در خصوص سهم بندی این دریا عمل کردند.

وی اذعان داشت: این 4 کشور بدنه اصلی را مشاء قرار دادند و نوری به پهنای 25 مایل را از ساحل به داخل دریا به عنوان آبهای ساحلی تعیین کردند.

وی تصریح کرد: در این حالت مابقی دریا در بدنه آبی مشاع قرار داده شد و بستر دریا را بین خود تقسیم کردند.

مجتهدزاده اعلام کرد: همه این اتفاقات در حالی در دریای خزر رخ داد که ما هم چنان درگیر تعیین درصد برای خود بودیم ولی با گذشت چندسال به این نتیجه رسیدیم که نیاز اصلی ما رفتار مطابق با اصول و مقررات است.

مجتهدزاده گفت: البته نگرانی خاصی در مورد توافق تقسیم بستر دریا وجود دارد که از این حیث منابعی عاید کشور نمی شود.

وی تأکید کرد: مذاکره کنندگان ایرانی باید همه این مسائل را مدنظر قرار داشته باشند و به دور از جنگ و جدال به حل و فصل آن بپردازند.