نخستین مدرسه هوشمند روستایی مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین نوکنده مدیر آموزش و پرورش میاندرود صبح جمعه در مراسم آغاز به کار نخستین مدرسه هوشمند روستایی در دبستان شهید زارعی و مرادی روستایی کیاپی شهرستان میاندرود اظهار داشت: قدرشناسی و سپاسگزاری یکی از مهم ترین آموزه های دینی بوده و لازم است تا از حسن توجه مسئولان استان در تقویت امنیت فضای آموزشی و بهبود کیفیت آموزش قدردانی کنیم.

وی افزود: آموزش و پرورش در میاندرود روند پیشرفت خوبی دارد اما با توجه به تحول بنیادین در امر آموزش، تعداد 40 کلاس برای پایه ششم ابتدایی کم داریم.

نوکنده با اشاره به سیاست جدید دولت در خصوص تغییر سیستم آموزشی و تک نوبته شدن مدارس افزود: هم اکنون شش مدرسه در شهرستان میاندرود کم داریم تا فضای آموزشی مورد نیاز جهت تغییر سیستم آموزشی تامین شود.

وی گفت: امیدواریم با عنایت مدیران استان در راستای هوشمند سازی و تامین فضای آموزشی مشکل شهرستان میاندرود، رفع شود.

میاندرود نوزدهمین شهرستان تازه تاسیس مازندران است.