بهنام احمدپور، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه این جشنواره نخستین جشنواره برنامهسازی آماتور است، اما با استقبال خوبی از سوی مخاطبان به ویژه جوانان رو به رو شده است. وقتی این جشنواره را برگزار میکردیم، توقع نداشتیم تا این حد استقبال شود و فکر میکردیم تعداد آثار ارسالی کم باشد.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه این جشنواره مورد توجه مردم قرار گرفته است. تا 22 آذر ماه 1260 اثر رادیویی به دست ما رسید. آثار ارسالی به حدی است که قابلیت پخش از رادیو جوان را دارند. در مجموع این جشنواره اتفاق خوبی است و هر فردی تلاش کرده تا با امکاناتی که در اختیار دارد یک برنامه رادیویی برایمان ارسال کنند.
مدیر رادیو جوان در پاسخ به این سئوال که آیا آثار ارسالی از استانداردهای لازم برخوردار است که قابلیت پخش از رادیو جوان را داشته باشد یا نه؟ توضیح داد: کارها به حدی است که بتوانیم آنها را پخش کنیم. البته وقتی این آثار پخش شود مردم میدانند که این برنامه را یک آماتور ساخته و ممکن است اشتباهات کوچکی هم داشته باشد.
احمدپور با اشاره به مهلت پایانی آثار ارسالی گفت: تا 30 آذر ماه آثار را دریافت میکنیم و تا پایان دی ماه آثار داوری میشوند. در بخشهای دیگر هم بیش از 6500 اثر تاکنون به دستمان رسیده است. البته تعداد پیامکها به حدی زیاد است که قابل شمارش نیست.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا هنوز جوایز این مسابقه مشخص نشده؟ توضیح داد: خوشبختانه جوایز خوبی برای جشنواره جوانه در نظر گرفتهایم. قرار است برای جوایز از اسپانسرهایی کمک بگیریم. در حال حاضر مشغول رایزنی هستیم. به زودی جوایز را اعلام میکنیم. جوایز ممکن است کالا یا نقدی باشد. در مجموع تلاش خودمان را در این باره میکنیم.
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