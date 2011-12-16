تعداد فرآورده های مشمول استاندارد گلستان 40 درصد رشد یافت

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان گفت: تعداد فرآورده های مشمول استاندارد در هشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان 40 درصد رشد داشته است.