تعداد فرآورده های مشمول استاندارد گلستان 40 درصد رشد یافت

منصور قلیچ لی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین از نظر کارخانه های صنعتی مشمول استاندارد نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 20 درصدی مواجه بوده ایم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر 220 کارخانه صنعتی استان تحت پوشش استاندارد قرار دارند و تولیداتشان منطبق با استاندارد است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان عنوان کرد: این تعداد کارخانه ها بیش از 350 فرآورده تولید می کنند.
وی کرد: کارخانجات به اهمیت استاندارد پی بردند و همه موطف هستند به تولیدات کالاهای استاندارد بپردازیم.
قلیچ لی کرد: لازم است کرخانجات به تولید کالاهایی با کیفیت بالا و قیمت مناسب بپردازند.
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