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۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

قلیچ لی:

تعداد فرآورده های مشمول استاندارد گلستان 40 درصد رشد یافت

تعداد فرآورده های مشمول استاندارد گلستان 40 درصد رشد یافت

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان گفت: تعداد فرآورده های مشمول استاندارد در هشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان 40 درصد رشد داشته است.

منصور قلیچ لی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین از نظر کارخانه های صنعتی مشمول استاندارد نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 20 درصدی مواجه بوده ایم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 220 کارخانه صنعتی استان تحت پوشش استاندارد قرار دارند و تولیداتشان منطبق با استاندارد است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان عنوان کرد: این تعداد کارخانه ها بیش از 350 فرآورده تولید می کنند.

وی کرد: کارخانجات به اهمیت استاندارد پی بردند و همه موطف هستند به تولیدات کالاهای استاندارد بپردازیم.

قلیچ لی کرد: لازم است کرخانجات به تولید کالاهایی با کیفیت بالا و قیمت مناسب بپردازند.

کد مطلب 1484739

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