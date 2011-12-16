به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور فردا شنبه با دیدار حساس تیمهای استقلال و نفت تهران پیگیری می‌شود. شاید در ابتدای فصل کمتر کسی تصور می‌کرد این بازی حساسیت و اهمیت زیادی داشته باشد، زیرا نفتی که آن زمان معلوم نبود از تهران در لیگ شرکت می‌کند یا اراک، نمی‌توانست در حد و اندازه استقلال پرمهره و مدعی باشد اما نفت امسال با شگفتی سازی و شگفتی آفرینی شانه به شانه مدعیان سایید تا حالا برای دستیابی به عنوان قهرمانی نیم فصل به مصاف استقلال برود.

رویای قهرمانی نیم فصل

استقلال و نفت تهران تنها تیمهایی هستند که می‌توانند عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کنند. در این بین استقلال 33 امتیازی به مراتب شانس بیشتری از نفت 30 امتیازی دارد و می‌تواند با یک تساوی در بازی فردا شنبه عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کند. در مقابل نفت تهران تنها در یک صورت می‌تواند عنوان قهرمانی نیمه راه لیگ را بدست آورد که استقلال را با اختلاف بیش از دو گل شکست دهد.

هر دو تیم از آبادانی‌ها زخم خورده‌اند!

دو تیم استقلال و نفت تهران در یکی، دو هفته اخیر از نفت آبادان شکست خورده‌اند. نفت تهران در هفته پانزدهم با نتیجه 3 بر یک در خانه به نفت آبادان باخته و استقلال هم در هفته شانزدهم مقابل این تیم آبادانی در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2 بر یک شکست خورده است. شاید اگر این شکستها رقم نمی‌خورد و پای آبادانی‌ها در میان نبود امروز داستان قهرمانی نیم فصل برای دو تیم استقلال و نفت به گونه‌ای دیگر دنبال می‌شد.

بودن یا نبودن جباری، مسئله این است

استقلال درست یا غلط وابسته به جباری است. در روزهایی که جباری باشد و خوب بازی کند، استقلال پیروز می‌شود اما در غیاب این بازیکن استقلال به بن بست می‌رسد، نمونه‌اش دیدار هفته گذشته مقابل صنعت نفت آبادان که آبی پوشان طی آن با نتیجه 2 بر یک مغلوب شدند. تمام تلاش کادر پزشکی استقلال براین بوده که جباری را به بازی برسانند اما تا به این لحظه حضور این مهره تعیین کننده در بازی حساس با نفت تهران قطعی نشده است. در عین حال استقلال مهدی امیرآبادی و خسرو حیدری را نیز در بازی با نفت در اختیار نخواهد داشت.

بازی رحمتی

استقلال هفته گذشته به نفت آبادان باخت و پس از آن بازی انتقادهای زیادی از سیدمهدی رحمتی شد. خیلی‌ها که از حرفهای مظلومی مبنی براینکه استقلالی‌ها با گلهایی بچگانه شکست خوردند، اینگونه برداشت کردند که منظور سرمربی آبی پوشان رحمتی بوده است. دروازه بان شماره یک فوتبال ایران در این بازی به دنبال جبران آن بازی ضعیف است و ارائه یک بازی خوب برای پایان یک نیم فصل سخت و فشرده.

شگفتی را کامل می‌کنند؟

نفت به معنای کامل کلمه شگفتی ساز نیم فصل نخست لیگ برتر بوده است. این تیم که در 16 بازی اخیر خود به هشت پیروزی و شش تساوی دست یافته و تنها دو بار شکست خورده است، نزدیکترین تعقیب کننده به استقلال در صدر جدول است. تیم کم ستاره و کم ادعای فرکی که موفق شده در تبریز و اصفهان به ترتیب تراکتورسازی و سپاهان را شکست دهد، در تهران و اصفهان از پرسپولیس و ذوب آهن امتیاز می گیرد، قطعا مقابل استقلال دست و پابسته نخواهد بود. بدون شکست پیروزی در بازی فردا حسن ختامی ویژه برای شگفتی ساز نیمه اول لیگ خواهد بود.

- برنامه ادامه دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

جمعه - 25/09/90

* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* مس سرچشمه - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

شنبه - 26/09/90

* نفت تهران - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

دوشنبه - 28/09/90

* شهرداری تبریز - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* صنعت نفت آبادان - سایپای البرز، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان

* شاهین بوشهر - راه آهن شهرری، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* پرسپولیس - فولادخوزستان، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران