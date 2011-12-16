دانشگاه نوشیروانی بابل هشت میلیارد تومان قرارداد فناوری منعقد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه شفقت صبح جمعه در نشست مشترک صنعت و داانشگاه افزود: تا کنون قراردادهای زیادی بالغ بر هشت میلیارد تومان از سوی دانشگاه با مراکز صنعتی دفاعی و دفاعی به انعقاد رسید که در نهایت هدف دانشگاه تربیت نیروهای متخصص تاثیرگذار در صنعت فعلی و آینده استان و کشور و هدایت دانشجویان به سوی صنعت با کمک تاسیس مرکز رشد فناوری است.

محسن جهانشاهی رئیس پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دلیل ارتباط ضعیف دانشگاهها با صنعت را در استان، عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای استان برای رفع معضلات خود استان دانست.

سید رسول رسولی مدیرکل مسکن و شهرسازی مازندران گفت: یک کار آفرین خوب نیاز به شجاعت، علم و سرمایه دارد و بزرگترین سرمایه که ایده است محل تولد آن دانشگاه است.

وی بیان داشت: سازمان مسکن و شهرسازی تفاهمنامه ریز پهنه بندی زلزله را برای تمامی ساختمانهای استان با دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل امضا کرد.

محسن پور شریف نماینده مدیر عامل شرکت اندیشه ایمنی خودرو گفت: اگر ارتباط درست بین دانشگاه و صنعت برقرار نشود مباحث تئوریک دانشگاه اجرایی نمی شود و علم تبدیل به ثروت نمی شود.

وی افزود: واحد های صنعتی پویا در جوامعی شکل می گیرد که زمینه ارتباط اولیه برای آن فراهم شده باشد. ایده سازی باید در واحد های صنعتی صورت بگیرد و مراکز صنعتی باید معضلات صنعتی خود را به دانشگاه اعلام کنند تا دانشگاه به مطالعه و رفع آن ها بپردازد. نیروهای دانشگاهی نقش بسیار مهمی در پویایی مراکز صنعتی دارند.

پور شریف گفت: متاسفانه بسیاری از واحدهای ما سنتی بوده و قصد به روز شدن ندارند.

مهدی جعفری رئیس اداره کل آموزش و پژوهش صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: از اینکه با تنها دانشگاه صنعتی شمال کشور کار می کنیم باعث افتخار است.

وی اظهار داشت: ارتباط صنعت و دانشگاه نیازمند تعریف یک مفهوم مهندسی است و استمرار و برقراری این گونه نشست های مشترک موجب ترقی و پیشرفت دانشگاه ها می شود.