اولویت ایران در سیاست خارجی مواجهه با رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان روز پنجشنبه ضمن بازدید از قسمتهای مختلف ایستگاه تلویزیون ماهواره‌ای آسیا در بیروت، طی نشستی با مدیران و سردبیران این تلویزیون جدیدالتأسیس، به تبیین مواضع کشورمان درخصوص تحولات منطقه پرداخت و به سؤالات آنان پاسخ داد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران سیاستهای غرب و کشورهای هم‌پیمان آنان در منطقه در قبال تحولات سوریه و سایر کشورها را سیاستی دوگانه برشمرد که مهمترین هدف آن حمایت از رژیم غاصب صهیونیستی و مقابله با منظومه مقاومت در برابر این رژیم است.

وی با تأکید بر ایستادگی جمهوری اسلامی درکنار خواسته‌های حق‌طلبانه همه ملتهای جهان و منطقه، اظهار داشت: اکثریت مردم سوریه با حضور بیش از ده میلیونی در خیابانها و میادین شهرهای مختلف آن کشور، به صراحت اعلام کردند که حامی رئیس جمهور کشورشان هستند و نشان دادند که انگیزه‌ها و تحریکات دشمنان خارجی برای ضربه زدن به مقاومت را به خوبی شناخته و انجام اصلاحات را نیز تحت اداره بشار اسد می‌خواهند.

رکن‌آبادی فرونشاندن هواپیمای جاسوسی آمریکا در خاک ایران را که تا عمق 250 کیلومتری خاک کشورمان تجاوز کرده بود، نمونه‌ای از اقتدار و توانمندی متخصصان ایرانی و غلبه بر دشمنان برشمرد.

سفیر کشورمان در اظهارات خود، سیاستها و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را براساس مواد صریح قانون اساسی کشورمان مبنی بر دفاع از حق و پشتیبانی از مقاومت و مظلومین ازجمله دفاع از آزادی فلسطین و مبارزه در برابر استکبار را تشریح کرد.

وی اولویت جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی را مواجهه با رژیم اشغالگر قدس برشمرد و ابراز اطمینان کرد که سیر تحولات منطقه و جهان به سمت پیروزی حق بر باطل خواهد بود که وعده‌های الهی ضامن این موفقیت است و آثار شکست طرحهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه روزبه روز بیشتر شده و آنان را به ستوه آورده است.

مسئولین تلویزیون آسیا نیز ضمن تبریک موفقیت نیروهای متخصص ایرانی در فرود آوردن هواپیمای متجاوز آمریکایی و موفقیتهای پی‌درپی جمهوری اسلامی در صحنه‌های مختلف، عقب‌نشینی آمریکا از عراق را نیز به عنوان تأییدی بر شکست برنامه‌های متجاوزین در عراق و منطقه عنوان کردند.