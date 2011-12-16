دانشجویان رباتیک رقابت مطلوبی را در مازندران دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد وحیدی با اشاره به اینکه برای برگزاری هرچه بهتر این المپیاد در لیگ رباتهای نمایشی المپیاد سه ماه تلاش شبانه روزی شده است، ابراز داشت: 11 تیم سه نفره که در مجموع 33 دانشجو را در خود گنجانده است در لیگ ربات های نمایشی شرکت دارند.

وی در تشریح رباتهای نمایشی افزود: آیتمهای خاصی برای این سری از رباتها در نظر گرفته می شود و در این دوره کاربری رباتها در بیرون، تجاری سازی آن، کاربرد در مسائل روزمره، مستندات حاصله از رباتها، وزن، حجم و میزان هزینه تمام شده از آیتم های مورد ارزیابی است.

سرداور لیگ رباتهای نمایشی المپیاد رباتیک پیام نور کشور تصریح کرد: حضور لیگ نمایشی در المپیادهای علمی کار تازه و جدیدی نیست و در بیشتر المپیادها وجود دارد.

وی در مورد سطح کمی و کیفی این رقابتها در محمود آباد گفت: سطح مسابقات مطلوب بوده ولی نسبت به مسابقات ایران یک مقدار سطح پائین تری دارد البته حضور دانشگاههای آزاد اسلامی و غیرانتفاعی در کنار دانشگاه پیام نور بر جذابیت آن افزوده است.

وحیدی در مورد وضع رباتیک ایران در بین دیگر کشورهای دنیا بیان داشت: ایران در بخش رباتهای نمایشی در دنیا حرفهای زیادی برای گفتن دارد، البته در سالهای گذشته پیشرفتی نداشتیم ولی مدتی است که کشورمان جایگاه بسیار خوبی در جهان دارد و نتایج بین المللی ما در دنیا بیانگر این ادعاست.

