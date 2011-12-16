  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

وحیدی اعلام کرد:

دانشجویان رباتیک رقابت مطلوبی را در مازندران دارند

دانشجویان رباتیک رقابت مطلوبی را در مازندران دارند

محمود آباد - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: دانشجویان رباتیک رقابت مطلوبی در مازندران دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد وحیدی با اشاره به اینکه برای برگزاری هرچه بهتر این المپیاد در لیگ رباتهای نمایشی المپیاد سه ماه تلاش شبانه روزی شده است، ابراز داشت: 11 تیم سه نفره که در مجموع 33 دانشجو را در خود گنجانده است در لیگ ربات های نمایشی شرکت دارند.

وی در تشریح رباتهای نمایشی افزود: آیتمهای خاصی برای این سری از رباتها در نظر گرفته می شود و در این دوره کاربری رباتها در بیرون، تجاری سازی آن، کاربرد در مسائل روزمره، مستندات حاصله از رباتها، وزن، حجم و میزان هزینه تمام شده از آیتم های مورد ارزیابی است.

سرداور لیگ رباتهای نمایشی المپیاد رباتیک پیام نور کشور تصریح کرد: حضور لیگ نمایشی در المپیادهای علمی کار تازه و جدیدی نیست و در بیشتر المپیادها وجود دارد.

وی در مورد سطح کمی و کیفی این رقابتها در محمود آباد گفت: سطح مسابقات مطلوب بوده ولی نسبت به مسابقات ایران یک مقدار سطح پائین تری دارد البته حضور دانشگاههای آزاد اسلامی و غیرانتفاعی در کنار دانشگاه پیام نور بر جذابیت آن افزوده است.

وحیدی در مورد وضع رباتیک ایران در بین دیگر کشورهای دنیا بیان داشت: ایران در بخش رباتهای نمایشی در دنیا حرفهای زیادی برای گفتن دارد، البته در سالهای گذشته پیشرفتی نداشتیم ولی مدتی است که کشورمان جایگاه بسیار خوبی در جهان دارد و نتایج بین المللی ما در دنیا بیانگر این ادعاست.
 

کد مطلب 1484747

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها