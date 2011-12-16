صهیونستها مسجدی را در رام الله به آتش کشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، افراط گرایان صهیونیست مضون اصلی این حریق عمدی تلقی می شود، همانطور که اخیر مساجد متعددی در جریان این خرابکاری های به آتش کشیده شده و سوخته اند.

لیلا غلام فرماندار شهر رام الله اظهار داشت که این افراد به این مسجد در روستای برقع حمله کرده و پس از آن با استفاده از بنزین آن را به آتش کشیده اند.

روی دیوارهای این مسجد نیز با رنگ قرمز کلمه عبری جنگ و نام یکی از شهرکهای صهونیست نشینی که در ساعات اولیه روز پنجشنبه تخریب شد به چشم می خورد.

روز چهارشنبه 23 آذر ماه نیز تعداد دیگری از این صهیونیستها مسجد متروکی را در شهر قدس به آتش کشیدند.

در سالهای اخیر بسیاری از شهرک نشینهای صهیونیستی به مساجد فلسطینی حمله کرده و این حملات به مساجد اخیر روند رو به رشدی داشته است.