تیم هندبال مهتاب قم پنجمین برد متوالی را در کاشان کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه‌های کشور در حالی با رقابت مدعیان صعود به مرحله بعد به انجام رسید که طی آن مهتاب قم در دیداری خارج از خانه مقابل سایپا کاشان موفق به کسب پنجمین برد متوالی خود در این رقابت ها شد.



بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون هندبال کشورمان، دیدار تیم‌های هندبال مردان مهتاب قم و سایپا کاشان از هفته دوم دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد که در پایان هندبالیست های مهتاب قم همانند دیدار رفت که موفق به شکست 32 بر 27 میهمان خود شده بودند این بار 34 بر 29 به برتری رسیدند.



شاگردان ناصر فلسفی در این مسابقه بازی هماهنگی را به نمایش گذاشتند و مزد تمام تلاش‌هایی را گرفتند که نتیجه ماه‌ها تمرین سخت و طاقت فرسا بود که در اردوهای آماده سازی و همچنین دیدارهای تدارکاتی پیش از آغاز لیگ به دست آمده بود.



این دیدار پنجمین بازی تیم هندبال مهتاب قم در مرحله گروهی از دور رفت رقابتهای لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور بود که با برتری قاطع این تیم به پایان رسید به خصوص اینکه هندبالیست های مهتاب در دومین بازی خارج از خانه خود بازی می کردند و شبیه به بازی های خانگی مقتدرانه ظاهر شدند.



مهتاب قم در هفته های اول و چهارم موفق به شکست تیم هندبال تفت یزد شده بود، در هفته های دوم و پنجم از سد تیم سایپا کاشان گذشته است و در هفته سوم نیز توانست در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم تیم جهرم را شکست دهد تا بدین شکل با کسب پنج پیروزی از هم اکنون راهی مرحله دوم شود.



بر اساس قرعه کشی مسابقات این فصل هندبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در فدراسیون هندبال، نماینده هندبال استان قم در گروه سوم مرحله مقدماتی با تیم‌های سایپا کاشان، شورای شهر جهرم و دانشگاه آزاد اسلامی یزد همگروه شده است.



این در حالی است که امسال مسابقات هندبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و در این قرعه کشی ۱۲ تیم حاضر در این رقابت‌ها در سه گروه چهار تیمی برای صعود به مرحله دوم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



مردان هندبالیست قم در آخرین دیدار خارج از خانه خود در مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور جمعه آینده برابر میزبان تیم جهرم به میدان می روند تا با توانایی بالایی که از آن برخوردارند و بازی بسیار خوبی که ارائه خواهند کرد به پیروزی دیگری در این رقابت ها دست پیدا کنند.