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۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

سه میلیون زوج نابارور در ایران/ اغلب زوجها مشکل مالی دارند

سه میلیون زوج نابارور در ایران/ اغلب زوجها مشکل مالی دارند

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: باید برای درمان 3 میلیون زوج نابارور در کشور بودجه خاص داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیدوار رضایی در همایش اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری اظهار داشت: امروزه 10 درصد از ازدواجها در کشورمان را زوجهای ما نابارور تشکیل می دهد که حتما مسئولین اجرایی کشور و دست اندرکاران سلامت باید فکر اساسی برای درمان این افراد بکنند.

وی با اعلام اینکه سالانه 15 در صد به این  آمار اضافه می شود، افزود: مشکلات زیادی زندگی زوجهای جوان را تهدید می کند که از جمله مشکلات ناباروری است البته ایران د این حوزه پیشرفت داشته و جزو 10 کشور برتر جهان در زمینه پیشرفت در امر درمان ناباروری هستیم.

رضایی از وجود 60 مرکز درمان ناباروری در کشور خبر داد و افزود: اغلب زوجهای نابارور در لایه های پایین تر هستند و درآمد زیادی ندارند و هزینه سنگین درمان و نداشتن تمکن مالی باعث شده این افراد از پیگیری روند درمان دلسرد شوند به طوریکه بیمه ها نیز در بحث باروری و نازایی ضعیف عمل می کنند. 

وی ابراز امیدواری کرد: این همایش می تواند انگیزه ای باشد  که مجلس در بودجه  سال 91 حتما این موضوع را دنبال کند که هزینه تشخیص و درمان را تحت پوشش قرار دهیم که به جد در کمیته بهداشت و درمان قرار بگیرد.
کد مطلب 1484758

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