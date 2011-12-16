سه میلیون زوج نابارور در ایران/ اغلب زوجها مشکل مالی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیدوار رضایی در همایش اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری اظهار داشت: امروزه 10 درصد از ازدواجها در کشورمان را زوجهای ما نابارور تشکیل می دهد که حتما مسئولین اجرایی کشور و دست اندرکاران سلامت باید فکر اساسی برای درمان این افراد بکنند.

وی با اعلام اینکه سالانه 15 در صد به این آمار اضافه می شود، افزود: مشکلات زیادی زندگی زوجهای جوان را تهدید می کند که از جمله مشکلات ناباروری است البته ایران د این حوزه پیشرفت داشته و جزو 10 کشور برتر جهان در زمینه پیشرفت در امر درمان ناباروری هستیم.

رضایی از وجود 60 مرکز درمان ناباروری در کشور خبر داد و افزود: اغلب زوجهای نابارور در لایه های پایین تر هستند و درآمد زیادی ندارند و هزینه سنگین درمان و نداشتن تمکن مالی باعث شده این افراد از پیگیری روند درمان دلسرد شوند به طوریکه بیمه ها نیز در بحث باروری و نازایی ضعیف عمل می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: این همایش می تواند انگیزه ای باشد که مجلس در بودجه سال 91 حتما این موضوع را دنبال کند که هزینه تشخیص و درمان را تحت پوشش قرار دهیم که به جد در کمیته بهداشت و درمان قرار بگیرد.