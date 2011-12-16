هوای چهارمحال و بختیاری صاف تا قسمتی ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر بنا بر اعلام هواشناسی چهار محال و بختیاری، آب و هوای چهار محال و بختیاری در 24ساعت آینده، کمی تا قسمتی ابری، گاهی همراه با افزایش ابر و وزش ملایم باد پیش بینی شده است.

آب و هوای این استان در 48 ساعت آینده، قسمتی ابری گاهی همراه با افزایش ابر وزش باد و در برخی نقاط مرتفع رگبار پراکنده پیش بینی شده است.

بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگرتقویت امواج تراز میانی جو طی 72 ساعت آینده است.

طی این مدت آسمان این استان صاف تا کمی ابری گاهی افزایش ابرو وزش باد برخی نقاط مرتفع رگبار پراکنده پیش بینی می شود.

حداکثر دمای شهرکرد 11 و حداقل دمای این شهر منفی هشت است.