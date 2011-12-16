شیخ الازهر بستن باب المغاربه مسجدالاقصی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، احمد الطیب شیخ الازهر تلاشهای رژیم صهیونیستی برای ممنوعیت استفاده از بلندگوهای مساجد به منظور پخش اذان و دعوت مسلمانان به نماز را به شدت محکوم کرد و این اقدامات را حمله شدید به حقوق مسلمانان دانست.

احمد طیب طی بیانیه ای از سران کشورهای اسلامی خواست رژیم صهیونیستی را وادار به توقف این رویکرد خصومت آمیز کنند.

پل چوبی که به باب المغاربه منتهی می شود روز یکشنبه 20 آذر ماه با دستاویز عدم امنیت و خطر آتش گرفتن بسته شد.

راه دسترسی شیب دار به مسجدالاقصی یک ساختار چوبی منتهی به باب المغاربه است که عامل مناقشه پیچیده میان شهرداری شهر قدس و گروه هایی که نظارت بر بخشهای مسلمان و یهودی را در منطقه دیوار ندبه و مسجدالاقصی برعهده دارند، بوده است.

این راه چوبی از دیوار ندبه تا مسجدالاقصی امتداد دارد. این راه شیب دار در سال 2004 به عنوان یک اقدام موقتی پس از سقوط راه پیشین بنا شد.

همچنین چندی پیش ساکنان سرزمین اشغال شده فلسطین مدعی شده اند که پخش سنتی اذان که پنج بار در روز بانگ آن از گلدسته های مساجد به گوش می رسد برای آنها ایجاد مزاحمت می کند، از این رو یک نماینده پارلمان رژیم صهونیستی اظهار داشت که این موضوع را در پارلمان پیگیری می کند.

