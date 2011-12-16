تاکید مهمانپرست بر انتصاب فوری گزارشگر ویژه برای بررسی نقض حقوق بومیان کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست با اشاره به بی اعتنایی دولت کانادا نسبت به تعهدات بین المللی این کشور در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بومیان، توجه به خواست مجمع ملی بومیان کانادا مبنی بر انتصاب فوری گزارشگر ویژه به منظور رسیدگی به این وضعیت و بررسی اراده این دولت در پایبندی به تعهدات در قبال بومیان را مورد تأکید قرار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن ابراز همدردی با بومیان کانادا و یادآوری تعهدات داخلی و بین المللی دولت این کشور در خصوص بومیان خواستار توجه سازمان ملل متحد و به ویژه شورای حقوق بشر به استمداد صریح بومیان کانادا شد.

