به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از جایزه کتاب سال شعر جوان (یادواره قیصر امین‌پور) 1 آذر امسال طی مراسمی که در آن نماینده معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد (مصطفی امیدی) هم حضور داشت، برگزار شد.

در این مراسم «محمدرضا عبدالملکیان» مدیر دفتر شعر جوان از وعده معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای خرید 500 نسخه از 21 عنوان کتاب راه‌یافته به مرحله دوم داوری پنجمین جایزه کتاب سال شعر جوان و وعده همین معاونت برای حمایت‌های ویژه از کتاب بعدی 7 نامزد نهایی این جایزه خبر داد.

اما با گذشت حدود یک ماه، هنوز اقدامی از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد برای تحقق وعده‌ای که داده، صورت نگرفته است.

در همین حال محمدرضا عبدالملکیان صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی با خبرنگار مهر ابراز امیدواری کرد که وعده معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد برای خرید 500 نسخه از کتاب‌های راه‌یافته به مرحله دوم داوری پنجمین جایزه کتاب سال شعر جوان و حمایت‌های ویژه از کتاب بعدی 7 نامزد نهایی این جایزه به زودی محقق شود.

9 مجموعه شعر کلاسیک و 12 مجموعه نیمایی و سپید به دور پایانی پنجمین جایزه کتاب سال شعر جوان راه یافته بودند. این 21 اثر عبارتند از:

بخش کتاب‌های شعر کلاسیک: «از ماه تا ماهی» سروده پانته‌آ صفایی، «بر یادگار قمری همخون» سروده علی عباس‌نژاد، «بعد از تو من به درد خودم هم نمی‌خورم» سروده مسلم محبی، «حق‌السکوت» سروده محمدمهدی سیار، «دختری مینیاتوری بودم» سروده شیما شاهسواران احمدی، «درآمدی بر چارچوب» سروده امیرحسین نیکزاد، «سرفه‌های گرامافون» سروده محمدرضا طاهری، «گوشه‌ای در اصفهان» سروده جواد زهتاب و «مسافران کوپه صبح» سروده عالیه محرابی.

بخش نیمایی و سپید: «با کفش‌های طبی فقط می‌توان واژه‌ها را جلو برد» سروده علیرضا فراهانی، «بی‌حواس‌ترین زن دنیا» سروده منیره حسینی، «پری خانه تاریک» سروده زری شاه‌حسینی، «پیراهن تو پرچم کدام جمهوری است» سروده رسول پیره، «تسلیت به زبان» سروده مهناز یوسفی، «جهانی‌ترین تیتر دنیا» سروده» سینا علیمحمدی، «شبیه باد» سروده صدیقه مراد زاده، «صدایم را از پرنده‌های مرده پس بگیر» سروده لیلا کردبچه، «عکاس دوره‌گرد» سروده حامد رحمتی، «مرثیه‌ای برای گمگشتگی» سروده علیرضا لبش، «مردن به زبان مادری» سروده روجا چمنکار و «مشتی سنگ میان سطرها» سروده هاجر فرهادی.

لازم به یادآوری است، در بخش شعر کلاسیک این جایزه کتاب «بر یادگار قمری همخون» سروده علی عباس‌نژاد برگزیده اول و «گوشه‌ای در اصفهان» سروده جواد ذهتاب و کتاب «از ماه تا ماهی» سروده پانته‌آ صفایی شایسته تقدیر شدند.

همچنین در بخش شعر نو جایزه کتاب سال شعر جوان کتاب «مردن به زبان مادری» سروده روجا چمنکار برگزیده اول شد و سه کتاب «بی‌حواس‌ترین زن دنیا» سروده منیره حسینی و «عکاس دوره‌گرد» سروده حامد رحمتی و «مشتی سنگ میان سطرها» سروده هاجر فرهادی شایسته تقدیر شدند.