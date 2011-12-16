به گزارش خبرنگارمهر، محمد حسین شهیدی در مراسم اختتامیه نخستین همایش ابعاد اقتصادی و حمل و نقل شهری گفت:هر سال سرمایه های زیادی بیهوده از بین می رود تنها به این دلیل که برخی از مدیران به جای آنکه مشکلات را روایت کنند و انتخاب راه کار و روش درمان را به کارشناسان بسپارند، خود سفارش راه حل می دهند.

وی ادامه داد: بارها شاهد بوده ایم که در برخی از کلان شهرها مدیران گفته اند که ما برای حرکت خودروها کمبود شبکه معابر داریم ، یعنی خود تشخیص کمبود را داده اند و نوع درمان و راه کارها را هم سفارش می دهند. غافل از آن که این تشخیص نادرست،گسترش روز به روز شبکه معابر ، افزایش تعداد خودروهای شخصی، آلودگی بیشتر هوا، کور تر شدن گره ترافیک... را به دنبال دارد.

شهیدی با تاکید براینکه وقتی فردی مریض به پزشک مراجعه می کند به او نمی گوید برای من فلان دارو را بنویس و یا این گونه من را درمان کن ، چون تشخیص و درمان را در توان فرد متخصص می داند، افزود: ترافیک نیز درست مانند بیماری ای می ماند که برای درمان آن باید، کارشناسان و متخصصان این حوزه با بررسی وضعیت آن در هر شهر یا کلان شهر، راه کاری را تجویز کنند و در واقع نمی توان یک نسخه برای تمام شهرها پیچید.

معاون مطالعات و برنامه ریزی معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک نیز با بیان این که در حوزه شهرسازی و حمل و نقل، چنانچه موضوعات اقتصادی مورد توجه قرار نگیرد ، هزینه هایی نا به جا به شهر و شهروندان تحمیل می شود اظهار کرد : باید در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت تمامی معیارهای تاثیر گذار در تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد تا تمام گام هایی که برای پیشرفت شهر برداشته می شود درست و علمی باشد.

خشایی پور ضمن بیان این مطلب گفت: اقتصاد یکی از محورهای برنامه ریزی در شهرها است که گاه مورد غفلت قرار می گیرد و به طور مثال در حوزه حمل و نقل ممکن است بعضا معیارهای ترافیکی تنها در نظر قرار گیرد که این مساله می تواند مشکلاتی را به دنبال داشته باشد.