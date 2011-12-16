تلاطم در بازار طلا کرمان/ سردرگمی فروشندگان و خریداران

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا به علت کمبود منابع طلا در دنیا همواره مورد توجه بوده است؛ در کشور ما، اما طلا کالایی است که بیشترین داد و ستدها در مورد آن انجام می شود.

در کنار این، از لحاظ مصرف این فلز گرانبها در بین زنان ایرانی در دنیا رتبه بالایی دارد همین عوامل بوده که موجب شده طلا مورد توجه و اهمیت فراوانی واقع شود.

بعد از طلا، زمین در کشور ما چنین اهمیتی را به خود اختصاص داده است لیکن به اذعان بسیاری از کارشناسان، در سالهای اخیر به دلیل اجرا شدن طرح مسکن مهر از اهمیتی که زمین داشته مقدار کمی کاسته شده و از سویی دیگر، طلا در کشور ارزشی بیش از پیش را به خود اختصاص داده است.

در کنار این مسایل، بحرانهای اقتصادی هم که در دنیا به وقوع پیوسته موجب شده تا جامعه جهانی در زمینه سرمایه گذاری رویکرد خود را تغییر داده و به جای سرمایه گذاری در صنعت و ... اقبال از خرید طلا رشد فزاینده ای را به خود اختصاص دهد.

همه این عوامل دست به دست هم داده تا این روزها در بازارهای داخلی و خارجی شاهد افزایش قیمت طلا باشیم بی آنکه کسی کاهش قیمت این فلز گرانبها را انتظار داشته باشد.

تلاطم شدید در بازاری طلا و سکه در ماههای اخیر موجب بروز بازار کاذب و همچنین ایجاد ثروت کاذب در دست دلالان شده است که این خود در بروز ناملایمات در بازار کلان کشور تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

عرضه سکه موجب انبار شدن سکه در خانه ها شده است/ بازار طلا روزی چندین قیمت را تجربه می کند

یک کارشناس اقتصادی در کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نوسان موجود در بازار طلای کشور و پیرو آن در کرمان دلایلی مختلف دارد.

محمد اقبالی گفت: برخی افراد به خصوص در بخش دولت این نوسانات را تنها به افزایش جهانی قیمت طلا نسبت می دهند این درحالی است که ما در برنامه ریزی اقتصادی در زمینه کنترل بازار طلا و سکه ضعیف عمل کرده ایم.

وی ادامه داد: شاید در ابتدا افزایش قیمت به دلیل نوسانات جهانی بود اما در مرحله دوم بازار ثانویه ای توسط دلالان ایجاد شد که متاسفانه دولت نتوانست آن را کنترل کند.

اقبالی افزود: در این مدت بازار طلا در هر روز گاهی تا چهار قیمت مختلف را تجربه می کند که مردم را سردرگم کرده است در واقع صبح قیمت یک قیمت دارد و تا شب بارها بالا و پائین می رود اما مجموع این نوسانات درنهایت سیر صعودی دارد.

وی در خصوص نرخ سکه نیز گفت: هم اکنون حجم بالایی سکه در خانه های مردم انبار شده است و حجم این سکه ها هر روز هم افزایش می یابد و عرضه سکه توسط بانکها این وضعیت را بدتر نیز کرده است.

لزوم برنامه ریزی در راستای حذف دلالی در بازار سکه

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این عرضه سکه که با هدف تعدیل قیمتها و حذف دلالان انجام می شود درنهایت موجب می شود ثروتی کاذب در جامعه به وجود آید و در ادامه این سکه های بانکی نیز به دست دلالان می افتد.

وی گفت: خواسته و ناخواسته با این کار اکثر مردم نیز نقش محتکر سکه و دلال را در مفهوم کلاسیک اقتصادی در بازار ایفا می کنند و در نهایت می بینیم این راهکار تنها مسکنی چند روزه برای بازار است اما در نهایت بازار با مشکل اساسی روبرو می شود.

رکود شدید در بازار طلای کرمان

در همین حال، در خصوص وضعیت فعلی بازار طلا کرمان خبرنگار مهر با محمود پور خاتون، رئیس صنف زرگر کرمان گفتگو کرد.

وی با بیان اینکه بازار طلا کرمان تابع بازار اصفهان و تهران است می گوید: در حال حاضر به دلیل فرا رسیدن ماه های محرم و صفر رکود بر این بازار حاکم است.

پورخاتون می افزاید: چند روزی هم هست که بانک مرکزی با دادن سکه، قیمت سکه را پایین آورده اما هر روز شاهد تلاطم و نوسان هستیم.

وی تصریح می کنید: این نواسانات تا حدی است که در 24 ساعت یک شبانه روز شاهد یک قیمت ثابت نیستیم.

رئیس صنف زرگر کرمان در خصوص خرید و فروش سکه اظهار می دارد: بانک یک قیمتی را اعلام می کند و بازار قیمتی دیگر را و در این میان همه سردرگم هستند.

وی ادامه می دهد: اگر چه قیمتی که بانک مرکزی تعیین کرده در بازار تاثیری نداشته اما باعث ایجاد تلاطم شده است.

کسی تکلیف خود را در بازار نمی داند

پورخاتون با اشاره به نوسانات فعلی می گوید: در این شرایط همه سردرگم هستند؛ نه خریدار تکلیفش مشخص است و نه فروشنده می داند باید چکار کند.

وی بیان می دارد: مردم جرات خرید ندارند و در طول روز بارها شاهدیم که به طلافروشیها می آیند و از ما مشورت می گیرند که چه باید بکنند.

رئیس صنف زرگر کرمان ادامه می دهد: قیمت طلا تابع قیمت جهانی اونس و دلار است و چون این دو در نوسان هستند قیمت طلا هم دچار نوسان شده است.

بازار قابل پیش بینی نیست

وی تصریح می کند: به هیچ عنوان نمی توان بازار آینده طلا و قیمتهای آتی آن را پیش بینی کرد چرا که قیمتها تابعی از بازار و قیمتهای جهانی بوده و در صورت اندک اتفاقی در دنیا، قیمت طلا نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

تغییر در دنیا نیز بحرانهای اقتصادی باعث افزایش تمایلات مردم و تغییر رویکرد آنها از سرمایه گذاری در صنعت و ... به سمت خرید طلا رفت.

این عوامل دست به دست هم داده که امروزه با اینکه طلا خیلی قیمتش بالا رفته اما بازهم کسی انتظار زیادی در پایین آمدن قیمت طلا ندارد.

