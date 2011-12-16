به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه کنگره بین‌المللی صدمین سالگرد ارتحال ملا محمدکاظم آخوند خراسانی با بیان اینکه ما در یک نظام پربرکت هستیم که تاکنون چنین نظامی نبود، تصریح کرد: این نظام یک فقه حکومتی هم می‌خواهد که فقه حکومتی مسبوق به قواعد فقهی حکومتی و اصول حکومتی است و ما تا اصول حکومتی و قواعد حکومتی مدون نداشته باشیم فقه حکومتی هم نخواهیم داشت.



وی با طرح سئوالاتی همچون رای مردم چقدر حجت است، اکثریت و شورای عمومی یعنی چه، منطقه فراز و ممنوعه شورا تا کجاست، گفت: در سوره شوری فرمود "امرهم" نه "امرالله"، یعنی امری که به دست مردم است مشورتی است.



آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: اینکه رای مردم تا چه اندازه حجت است، چه جوری رای گرفتن و رای خواندن حجت است، آیا رای را به هر وسیله تهدید و تطمیع هم می‌شود گرفت یا نمی‌شود، این موارد را حوزه‌های علمیه باید از روی اصول و قواعد فقهی و فقه حکومتی عرضه کند تا نظام بتواند استفاده کند تا زمان ظهور امام زمان(عج) پایدار بماند.



حیف افغانستان که به این صورت درآمد



وی گفت: ما دینی به مرحوم آخوند خراسانی داریم، برای اینکه این بزرگوار بسیاری از اساتید و مراجع ما را تربیت کردند اما این مسئله را باید با اشک بگوئیم که حیف افغان که به این صورت درآمد.



این مرجع تقلید با بیان اینکه افغانستان مهد پرورش بزرگان بود، اظهار داشت: اگر بوعلی است از بلخ بود، اگر مولوی است از بلخ بود و این چنین نیست که فقط لعل بدخشان از بدخشان باشد.



آیت‌الله جوادی آملی تاکید کرد: اگر سید جمال است از بلخ بود، اگر آخوند خراسانی است از هرات بود و همه اینها افغانی بودند.

وی با بیان اینکه بیشتر شاگردان بنام آخوند خراسانی مرجع فقهی ما شیعیان شدند، به برخی از این بزرگان همچون آیت‌الله برودجردی، مرحوم شیخ حسین قمی، سید ابوالحسن اصفهانی و... اشاره کرد و گفت: این بزرگواران از دست‌پرورده‌های مرحوم آخوند خراسانی بودند که هر کدام از آنها خدمات درخشانی ارائه کردند.



استاد برجسته حوزه علمیه با اشاره به خدمات ارزنده‌ای که مرحوم اصفهانی به مردم آذربایجان ارائه کرده، گفت: اگر می‌بینیم آذربایجان را شاگردی از شاگردان آخوند خراسانی (سید ابوالحسن اصفهانی) آزاد می‌کند به برکت قیام دلیرانه مرحوم آخوند خراسانی است.



وی ادامه داد: امروز هم همین طور است؛ هر وقت خدای ناکرده بیگانه بخواهد طمع کند دست و پایش را همین مردم می‌شکنند. این یقینی است چراکه از خارجی هزار به یک جو نمی‌خرند.



آیت‌الله جوادی آملی با تاکید بر لزوم تلاش کشورهای اسلامی برای استقلال افغانستان گفت: بر ما لازم است که فضلا و اندیشمندان افغانی را ارج بدانیم و هم بر مسئولان کشورهای اسلامی لازم است که در استقلال و عظمت افغانستان بکوشند.



وی ادامه داد: تنها سوریه و لبنان و حزب الله نیست، افغانستان را هم باید کاملا حمایت کرد زیرا این سرزمین مهد پرورش حکمت و علم و درایت و صلابت و شهادت و شهامت است.